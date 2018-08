Sådan er det gået huspriserne: Se tallene fra din kommune

NORDJYLLAND: Husejere i syv af 10 nordjyske kommuner kan glæde sig over prisstigninger på deres boliger. Det viser et udtræk fra boligsiden.dks markedsindeks.

Af indekset fremgård det, at Frederikshavn Kommune er den kommune i Nordjylland med de højeste prisstigninger på huse.

Her er prisen for et gennemsnitshus på 140 kvadratmeter steget med lidt mere end 218.000 kroner fra 2017 til 2018. Det svarer til en stigning i prisen på hele 17 procent.

Prisen på et sådant gennemsnitshus er i Frederikshavn Kommune på 1.518.865 kroner.

Brønderslev er med en procentvis stigning på 13 og i kroner og ører på godt 134.000 nummer to på listen over højdespringere på huspriserne i Nordjylland, mens Mariagerfjord indtager tredjepladsen med en stigning i gennemsnitsprisen på godt 100.000 kroner eller 10 procent.

Værst for huspriserne ser det ud på Mors. Her er der sket et fald på knap 135.000 kroner for boligsidens gennemsnitshus eller cirka 15 procent. mens Jammerbugt og Thisted Kommuner også ligger på den side, hvor huspriserne er faldet - i Thisted dog minimalt.