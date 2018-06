Sådan får dine børn mere ud af børneopsparingen

PRIVATØKONOMI: Hvordan sikrer man et godt afkast på børneopsparingen og sørger for, at børnene får flere penge til rådighed, når de fylder 18 år?

Det spørgsmål stiller mange forældre sig selv, når de ser, hvad podernes afkast er på en traditionel opsparing. Typisk giver en børneopsparing i et pengeinstitut et afkast på 0,25 procent, men hvis man vælger et forsigtig investeringsstrategi, kan man opnå et betydeligt højere afkast.

Det forklarer Jesper Olesen, partner i firmaet Finansoptimering, der med base i Nordjylland yder uvildig rådgivning om privatøkonomi.

Loftet over indbetalinger på børneopsparinger er blevet fordoblet, således at man nu må indbetale 6000 kr. om året på en børneopsparing - tidligere var loftet 3000 kr. Det samlede beløb, der må indbetales på en børneopsparing, er samtidig blevet hævet fra 36.000 kr. til 72.000 kr.

Hvis børnene får udbetalt deres børneopsparing, når de er blevet 18 år, kan de få væsentligt flere penge mellem hænderne, hvis pengene løbende er blevet investeret, understreger Jesper Olesen.

I disse år er forretningen på børneopsparinger i banken meget lave, typisk på 0,25 procent. Men hvis man i stedet vælger at investere i aktier og obligationer, bør man kunne opnå et afkast på 3,5 procent om året - uden at tage store risici, påpeger Jesper Olesen.

- Jeg synes, man skal være forsigtige og eksempelvis lade være med at købe enkeltaktier. Det er jo børnenes penge, som man skal passe på, siger han.

Investering med gevinst

I et eksempel har Finansoptimering taget udgangspunkt i, at forældre opretter en konto og årligt indskyder 6000 kr. i 12 år. Det vil sige et indskud på i alt 72.000 kr.

Hvis pengene står på en traditionel børneopsparing med et afkast på 0,25 procent i et pengeinstitut, vil der stå 74.100 kr. på kontoen, når barnet er fyldt 18.

Hvis man derimod investerer pengene og får et afkast på 3,5 procent, vil den 18-årige kunne råde over 107.700 kr. - altså knap 33.000 kr. mere.

- Det vil sige, at den unge mand eller kvinde har 33.000 kr. mere at etablere sig for, hvis de for eksempel skal til at studere efter deres ungdomsuddannelse. Man vil jo gerne give børnene et så godt udgangspunkt som muligt, og derfor mener jeg, at man bør overveje at investere børneopsparingerne, siger Jesper Olesen.

Jesper Olesen opfordrer til, at man sætter sig godt ind i de mange forskellige investeringsmuligheder eller får uvildig rådgivning, før man begynder at investere. Han har mange gange oplevet, at forældre er blevet overraskede over forskellen på afkastet, når han i forbindelse med rådgivning om familiers privatøkonomi også har talt med dem om børneopsparinger.

Jesper Olesen peger på, at eksempelvis passivt forvaltede investeringspuljer kan være en fornuftig løsning. Her er omkostningerne nemlig generelt markant lavere end i puljer, hvor der hyppigt købes og sælges aktier.

Jesper Olesen understreger, at der naturligvis vil være udsving i de afkast, man får, hvis man investerer i aktiepuljer. Nogle år kan ligefrem give negative afkast. Men set over mange år vil investeringer i aktier og obligationer give et højere afkast end en børneopsparing i banken. Når Jesper Olesen slår fast, at man som minimum kan få et afkast på 3,5 procent, er det en meget forsigtig vurdering. I de fleste tilfælde vil afkastet være højere, forklarer han.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Finansoptimering