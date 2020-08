Sådan får du bugt med havens dræbersnegle

Efter flere ugers ferie er mange vendt hjem til synet af en baghave, der på grund af en lun og fugtig sommer bugner af umættelige dræbersnegle.

Der findes et utal af husmorråd mod dem - men nogle er langt mere effektive end andre.

- Der er mange af rådene, hvor effekten ikke er dokumenteret, siger Stine Slotsbo, der er ekspert i dræbersnegle og specialkonsulent ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Det mest effektive er at indsamle dem i en pose eller at hakke dem over, fortsætter hun.

Når posen er fuld, vælger nogle at hælde kogende vand over dem, så de dør. Alternativt kan du hakke sneglene over lige bag hovedet.

Men er du halvdoven og har en stor have med flere hundrede dræbersnegle, kan det virke uoverskueligt at skulle indsamle hver en dræbersnegl.

Overvej derfor at indhegne et par områder - eventuelt dine fine blomster eller urter - som du indsamler snegle i, mens du lader resten af haven stå til.

Ænder i haven

Alternativt kan du lægge træplader ud i haven, der vil skabe skygge og fugt, som vil tiltrække dræbersneglene og få dem til at samle sig.

Du kan også uddelegere arbejdet ved at få ænder - eksempelvis moskusænder - i din have. De spiser gladeligt sneglene.

Men undgå forhåbninger om at kunne udrydde haven helt for dræbersnegle. Se dem mere som en slags ukrudt, der skal holdes nede.

- Gør du ikke noget ved dem, risikerer du, at de spiser så meget af dine planter, at der ikke er mere plantevæv tilbage i dem, og så vil de dø, siger Stine Slotsbo.

Ingen effekt

Nogle lægger æggeskaller mellem deres planter, da de skarpe kanter skal få dræbersneglene til at blive væk. Det råd kender Stine Slotsbo godt, men hun mener ikke, det har en effekt.

- En snegl kan kravle over et barberblad, hvis det skulle være, og de spiser faktisk kalk, som skallerne er lavet af, for at kunne klare sig, siger hun.

Gartner og haveekspert Jesper Carl Corfitzen mener heller ikke, at der er nogen garanti for, at æggeskaller virker.

- Men skallerne vil nok få nogle af sneglene til at vende om og søge mod en vej, der er nemmere, siger han.

Lige meget, hvor meget du selv sætter ind, er det dog ikke sikkert, det er nok.

- Har dine naboer samme problem med sneglene, skal I gøre en fælles indsats, for ellers kravler de bare på tværs af grundene, siger Jesper Carl Corfitzen.

Du kan også bekæmpe sneglene med giftstof, men problemet er, at du ikke kun rammer dræbersneglene, men alle havens sneglearter, som ellers er gode for biodiversiteten.

Dræbersneglen i Danmark - Den iberiske skovsnegl har fået tilnavnet dræbersnegl, fordi den dels har en stor appetit på havens planter og dels kan optræde kannibalistisk. - Normalt vil den dog kun spise artsfæller, hvis de er svækkede eller døde. - Bestanden kan holdes nede, men det anses ikke som muligt, at den kan udryddes totalt i Danmark. - Man kan nemt komme til at forveksle dræbersneglen med rød skovsnegl og sort skovsnegl. - Typisk er den 5-7 cm lang og orange, rødbrun, sort eller albino. Kilde: Miljøstyrelsen VIS MERE

/ritzau fokus/