Sådan får du de bedste priser: Forbliv en attraktiv kunde for din bank

KØBENHAVN: Når du tager i banken for at drøfte mulighederne for at blive kunde eller tage et lån, kan der forhandles om det meste.

Men så snart underskriften er sat, og der er gået hverdag i den, er der længere mellem de gode tilbud og forhandlingsmuligheder.

Der er nemlig typisk bedre priser til en ny kunde i biksen, fortæller Brian Stjernholm, som er direktør i det finansielle rådgivningsfirma Uvildige.dk.

- Mange virksomheder har et fokus på at få nye kunder, fordi det ofte giver et ret stort hop i forretningsomfanget, siger Brian Stjernholm og fortsætter:

- Men når man så kommer i banken næste gang, er det mindre ting, man har brug for.

Vær mindre loyal

Hvis du for eksempel kommer i banken med en forespørgsel om at få en kassekredit på 50.000 kroner, stiger forretningsomfanget ikke ret meget.

- Men hvis der er risiko for, at man flytter bank, så er det hele forretningsomfanget, der står på spil, siger Brian Stjernholm.

Derfor er hans råd, at du er mindre loyal over for din bank. Bankens loyalitet er heller ikke uendelig, hvis din økonomi pludselig går den forkerte vej.

Gør dit hjemmearbejde, og få nogle tilbud fra andre banker. Det viser din bank, at du er villig til at flytte for et godt tilbud.

- Man bliver tit spurgt, hvilke priser man har fået fra andre banker, men det skal man ikke sige, for så vil de ofte kun gå 0,05 under, siger Brian Stjernholm og tilføjer:

- De kunne måske være gået længere ned, hvis de selv skulle give et godt bud. Så få det "blinde" bud, det giver den mest ærlige pris.

Her må du gerne gøre det klart, at du forventer at få deres allerbedste bud fra start og ikke har tænkt dig efterfølgende at komme tilbage for at fortsætte en forhandling, hvis andre er billigere.

Fakta: Gør forarbejdet - Sæt dig ind i forskellige bankers listepriser for diverse ydelser. - På basalbetalingskonto.dk kan du se priserne på en basal betalingskonto og de tilknyttede ydelser på tværs af en række banker. - På pengepriser.dk kan du sammenligne priser på bankydelser og enkeltprodukter - eller for hele husstandens vifte af ydelser. Kilder: Brian Stjernholm fra Uvildige.dk, Louise Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelet. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Tre nøgletal

For at stille sig bedst muligt forud for en forhandling råder Louise Skjødsholm, specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet, til, at du har overholdt alle aftaler og opbygget en fin opsparing.

Hun råder derudover til, at du sætter dig godt ind i dit eget forretningsomfang og de tre nøgletal, som banken vurderer dig på. Det drejer sig om din gældsfaktor, rådighedsbeløb og formue.

Så undgår du at blive overrasket, når du sidder til møde. Og du ved, hvad du har at byde ind med.

- Jo større rådighedsbeløb du har, jo større er chancen for, at banken får de penge, du skylder. Jo mere du ejer, jo mere kan banken have pant i, forklarer hun.

Derfor vil en lav gældsfaktor, et højt rådighedsbeløb og formue - eksempelvis i form af bolig - være gode argumenter på din side.

/ritzau fokus/