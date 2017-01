ØKONOMI: Der er nok mange, der kan nikke genkendende til det. Januar kommer som regel ubelejligt, for efter en december med stort forbrug af både mad, indkøb af julegaver og nytårsfejring skal der pludselig spares.

Men hvorfor ikke bruge årsskiftet til én gang for alle at få styr på privatøkonomien, så du kan få udskiftet den ubehagelige usikkerhed med en mere rolig følelse af kontrol over dine pengesager.

Her er fire nytårsforsæt, der hver for sig vil kunne forbedre din økonomi i 2017:

1. Læg et budget

Måske er det uoverskueligt, eller også er det bare for kedeligt. Ifølge Finanstilsynet har 40 procent af danskerne ikke lagt et budget. Men det er altså det første træk for at kunne få oversigt over dine samlede indtægter og udgifter og helt grundlæggende for at kunne forbedre din økonomi.

- Budget er lidt af et fremmedord for mange mennesker. Det er oftest noget, folk føler sig nødtvunget til at lave, hvis de allerede står i økonomiske udfordringer, eller hvis banken kræver det i forbindelse med et lån, forklarer Anders Valdemar Juhl, der er uvildig finansiel rådgiver hos Uvildigraad.dk.

2. Brug kolde kontanter

Brug kontanter og spar penge. Det råd lyder måske for godt til at være sandt, men det kræver også, at du beholder dit dankort i lommen.

Hvis du på forhånd hæver kontanter til dine udgiftsposter, så kan du ikke bruge flere penge, end du har budgetteret med.

- Det er altid en god idé at gøre sit forbrug mere synligt for sig selv. Hvis man bruger sådan en "cigaræske-metode", så kan det give en mere konkret bevidsthed om, hvor mange penge man rent faktisk bruger, forklarer Anders Valdemar Juhl, Uvildigraad.dk.

3. Skær unødvendige udgifter væk

Dette forslag kan passende kombineres med andre klassiske nytårsforsæt som at kvitte smøgerne eller begynde at løbe i skoven. For hvis du kigger dit budget igennem, hvis du da har et, så vil du sandsynligvis opdage, at du bruger mange penge på noget, du godt kan undvære.

- Hvis du stopper med at ryge, eller er realistisk og dropper medlemskabet af det fitnesscenter, som du alligevel ikke kommer i, vil det også være med til at give dig flere penge mellem hænderne, lyder rådet fra Morten Holm Steinvig, specialkonsulent i finansielt forbrug, Penge- og Pensionspanelet.

4. Afbetal din gæld eller start opsparing

Hvis du har en dyr gæld stående, eksempelvis en kassekredit eller et forbrugslån, så skal det lån betales af, inden du overhovedet begynder at overveje en opsparing. Fokuser på at betale så meget af, som du har råd til.

Det er mere motiverende at kunne lægge penge til side, end det er at bruge dem til at betale renter.

- Vi rådgiver folk til at holde fokus på at få afviklet den dyreste gæld først. Har du et kviklån med en ukristelig rente, så se at få det ud af verden, lyder rådet fra uafhængig økonomisk rådgiver Anders Valdemar Juhl fra Uvildig.dk.

/ritzau/FOKUS