MOBIL: Vi har alle prøvet det - vi skal vise en video på vores telefon, men det velkendte buffering-hjul drejer bare rundt, uden at der sker noget.

Problemet med langsomt internet er velkendt blandt mobilbrugere, men der er noget at gøre for at få internethastigheden i vejret.

Det fortæller Per Sterner, der er nordisk chef for it-virksomheden Akamai. Han har samlet en række råd, der kan afhjælpe problemet.

Et af de råd er, at du kan tjekke dine telefons signalstyrke. Vi kender logoet fra toppen af skærmen, hvor en indikator viser, hvor godt eller dårligt signalet er.

Du kan også få den helt præcise signalstyrke at vide. Som iPhone-bruger skal man ringe til nummeret 3001#12345# for at få det præcise tal, mens Android-brugere kan se tallet i SIM-status under "om telefonen" i Indstillinger.

Tallet udregnes i decibel-milliwats (dBm), og jo større negativ værdi det tal har, desto svagere er telefonens signal.

- Det har eksempelvis betydning for downloadhastigheden, når du streamer video eller henter store filer, fortæller Per Sterner til Ritzau Fokus.

Geografien spiller ind

Dårligt signal kan skyldes mange ting. Det kan være alt fra operatøren til antennenettet, men godt eller dårligt signal kan også være geografisk bestemt. Det fortæller mobilekspert og chefredaktør på Mobilsiden.dk, Niels de Boissezon.

Herhjemme er der tre operatører, TDC Group, Telia og Telenor, der deler netværk, og 3, så der er altid mulighed for at skifte.

- Hvis man oplever, at der generelt er dårligt signal, det sted man opholder sig, så vil det være en god idé at undersøge, hvordan de andre operatørers netværk dækker. Man kan jo altid høre naboen, hvordan deres netværk fungerer, siger han.

Problemer med signalet kan også være noget så lavpraktisk, som at dit hus eller din lejlighed blokerer for signalet. Her er det klassiske råd at åbne et vindue, så telefonen lettere kan opfange signalet.

Ryd op på telefonen

Et andet råd er, at du med jævne mellemrum skal rydde ud i cookies, cache og historik i din mobilbrowser. Her lagres en masse data, som fylder og gør telefonen langsommere.

- Du bør slette det en gang om ugen eller hver anden uge. Det er ikke nødvendigt at gøre flere gange om ugen, men en gang om ugen kan gøre en forskel, siger Per Sterner.

At slå automatiske opdateringer fra App Store og Google Play fra kan også afhjælpe, at ens telefon bruger data og strøm i baggrunden, ligesom det også er vigtigt, at man lukker sine apps ned, når man er færdig med at bruge dem.

Du kan meget passende også slette de apps, som du ikke bruger. Ledig plads skader ikke, og mange telefoner har i forvejen ikke meget plads.

- Telefoner med en hukommelse på 16 eller 32 GB er ikke nok i dag. Du har brug for en større hukommelse, når man tager en masse billeder eller videoer og har mange apps. Så vil jeg anbefale, at 64 GB er minimum for, hvad du bør have af hukommelse på telefonen, siger Per Sterner.

Han slår samtidig fast, at de enkelte råd alene ikke har den store effekt, men husker man dem alle, kan de gøre en forskel.

/ritzau/FOKUS