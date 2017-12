Sådan forbedrer du familiens it-sikkerhed

IT: Julen er ikke kun flaskesteg, risengrød og julegaver.

Det er også en tid, hvor man passende kan hjælpe familiens medlemmer med at forbedre it-sikkerheden på computer og mobiler.

It-faglig konsulent Jeppe Engell fra HK Privat og Janus Sandsgaard, fagchef for it og digitalisering, Dansk Erhverv, kommer her med et par gode råd i den anledning:

1. Stærke kodeord

Svage kodeord er en af de største trusler. Et kodeord a la "Vinter2017" er en åben dør til ubudne gæster. Det er ikke nødvendigt med forskellige kodeord til alle sider, men en god tommelfingerregel er at sider der har betalingsoplysninger, mailudbydere og sociale medier ikke har samme password.

Hvis du tror at din familie kan finde ud af det, så lær dem "to-faktor sikkerhed", så de ud over et kodeord også skal bruge fx en sms til at logge på. Det styrker sikkerheden betydeligt på fx Facebook, Google og andre store tjenester.

2. Lås på den smartphones

Alle folk mister deres smartphone før eller siden. Også dine familiemedlemmer., og det kan blotte vores liv.

Heldigvis er det nemt at sikre en telefon, men forbavsende mange gør det ikke. Om forældrene vælger pinkode, fingeraftryk eller en femte teknik er ikke så væsentligt. Den store forskel er at gå fra ingen sikkerhed, til en lukket dør,

3. Wi-fi

Hvis din familie har en moderne router, er den sandsynligvis allerede krypteret, men hvis Wi-fi-forlængeren er var ugens tilbud for flere år siden, så pensioner den og køb en ny i værtindegave.

4. Sikkerhedskopi

I dag tager smartphones fremragende billeder, det er i hvert fald ikke det indbyggede kameras skyld, hvis billederne er dårlige. Der kan ligge tusindvis.

Tilsvarende kan computeren rumme breve, sange og andet fra før verden for alvor rykkede i clouden. Der er væsentligt flere i kirke juleaften end der er folk der tager backup i dag. Lav om på det. Giv dine forældre en rutine der passer dem. Helst noget automatisk der passer sig selv.

5. Digital julerengøring

Alle it-sikkerheds anbefalinger har en standard passus om at opdatere software, men det sker ikke af sig selv.

Opdater styresystemet og alle programmet. Fjern de fjollede småprogrammer som fulgte med scanneren, og som ikke tjener andre formål end at sløve maskinen og gøre den usikker.