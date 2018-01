Sådan forøger du chancen for at få mere i løn

ARBEJDSMARKED: Det kan føles som en tur i den varme stol, når den årlige lønsamtale med chefen venter.

Svedige håndflader og høj puls kan være klassiske symptomer, når du skal bede chefen om flere penge i lønposen, og alt for ofte ender forespørgslen med et stort og rungende nej.

Men vil du gerne forøge sine chancer for en lønforhøjelse, er der flere ting, du kan gøre.

Det fortæller forhandlingsrådgiver Malene Rix, der har mange års erfaring med at vejlede ansatte i at få det bedste ud af lønsamtalen.

Vær ambitiøs

Hendes første og vigtigste råd er, at du som lønmodtager skal huske, at den egentlige lønforhandling foregår i tiden op til selve mødet.

Når du sidder ansigt til ansigt med chefen, bør det kun være afslutningen på en længere proces. Derfor skal tiden forud bruges fornuftigt, fortæller Malene Rix.

- Du skal finde ud af, hvad du gerne vil have, og det er ikke altid lige nemt. Det kan godt være, at man helt standard tænker, at jeg skal have noget mere i løn, men man bliver nødt til at finde ud af mere præcist, hvad der vil gøre én rigtig tilfreds, siger hun.

I denne proces må du derfor gerne være ambitiøs. Er du for beskeden, risikerer du nemlig, at du ikke har noget at forhandle med.

- Du skal derfor gøre op med dig selv, hvad dit ambitiøse bud er - hvad ville være det mest optimale og perfekte for mig. Derudover skal du finde ud af, hvad smertegrænsen er, og det er så rammen, du kan forhandle ud fra, siger Malene Rix.

Tid til chef-kontakt

Når du har sat dig fast på din forhandlingsramme, skal du tage kontakt til din chef.

Det kan du både gøre via mail eller ved fysisk fremmøde.

Det skal bare gøres i god tid før selve lønsamtalen, siger Malene Rix.

- Har en leder ti medarbejdere, hvor ingen giver udtryk for, hvad de drømmer om at få, så kan vedkommende heller ikke gå ind til sin chef og sige, at budgettet er for lille.

Andet en højere løn

Ønsker du derfor at komme i betragtning til at få en del af kagen, så skal du løbende gøre opmærksom på dig selv og dine ønsker, siger Malene Rix.

Det kan du blandt andet gøre ved at gøre opmærksom på specifikke arbejdsopgaver eller ledelsesstyrker, som kan tale for en lønforhøjelse.

Helt lavpraktisk kan du selv starte forhandlingen ved at sende en mail til din chef, hvor du gør opmærksom på, hvad dit ønskescenario til lønforhandlingen er, og på den måde kan chefen nå at forberede sig.

Er det ikke muligt at få en lønstigning, skal du ikke give op, lyder det fra Malene Rix. Der er nemlig også andet, du kan forhandle om.

- Du bør også kigge på, om der er noget, der giver mere mening end at få 500 kroner mere i lønpakken. Vil det eksempelvis give mere mening, at jeg kommer med på disse tre messer årligt på firmaets regning?

Alt starter med nej

Er du så uheldig at blive mødt af en lukket dør, når du prøver at lokke noget ud af chefen, er det også vigtigt at have den rette strategi klar, siger Malene Rix.

- Alle forhandlinger starter med et nej. Så det er her, du skal spørge, hvad der skal til, for at få det jeg gerne vil have. Du skal droppe de 25 gode argumenter, for det giver ikke nødvendigvis chefen flere penge i budgetposen, fortæller Malene Rix.

/ritzau/FOKUS