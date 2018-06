Sådan går Danmark videre ved VM

FODBOLD: Torsdag spillede Danmark 1-1 mod Australien, mens Frankrig vandt 1-0 over Peru ved VM i fodbold i Rusland.

Dermed topper Frankrig gruppe C med seks point efter de to første runder, mens Danmark har fire point på andenpladsen. Australien har et enkelt point, mens Peru med nul point ikke kan nå en ottendedelsfinale.

26. juni spiller Danmark mod Frankrig, mens Australien møder Peru.

Begge kampe spilles klokken 16.

Her følger scenarierne for Danmark i sidste spillerunde:

* Danmark slår Frankrig:

Med en sejr går Danmark videre fra gruppen på førstepladsen med syv point og møder nummer to i gruppe D i ottendedelsfinalen. Frankrig slutter på gruppens andenplads med seks point.

* Danmark spiller uafgjort mod Frankrig:

Et enkelt point mod Frankrig sender Danmark videre sammen med Frankrig uanset resultatet af Australien mod Peru. Frankrig vinder gruppen med syv point, mens Danmark bliver nummer to med fem point og skal derfor møde vinderen af gruppe D.

* Danmark taber til Frankrig:

Selv med et nederlag kan Danmark gå videre, hvis Peru samtidig enten vinder eller spiller uafgjort mod Australien. Vinder Australien til gengæld, bliver regnestykket mere komplekst.

Efter torsdagens kampe i gruppe C er Danmarks målscore to mål bedre end Australiens.

Det betyder, at hvis Australien vinder med mere end et mål, samtidig med Danmark taber, går Australien videre på bedre målscore.

Det samme er tilfældet, hvis Australien vinder med et mål, og Danmark taber med mere end et mål.

Begge hold kan ende med fire point og en målscore på nul. I så fald afgør antal scorede mål, hvem af Danmark og Australien, som går videre. Er det fortsat lige, afgør fairplay-regnskabet, hvem som går videre. Er holdene fortsat lige, bliver VM-skæbnen afgjort ved lodtrækning.

Det venter forude i VM-turneringen:

* Hvis Danmark vinder gruppe C, venter en kamp 30. juni klokken 16 i Kasan mod nummer to i gruppe D, der tæller Island, Kroatien, Argentina og Nigeria.

* Hvis Danmark bliver nummer to i gruppe C, venter en kamp 1. juli klokken 20 i Nisjnij Novgorod mod vinderen af gruppe D, der tæller Island, Kroatien, Argentina og Nigeria.

Kilde: Fifa.

/ritzau/