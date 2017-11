Sådan gik valget i din kommune: Hjørring

Her er det nye byråd

Arne Boelt (A), 10257

Thomas Klimek (A), 628

Laila Zielke (A), 473

Mai-Britt Beith (A), 452

Peter Duetoft (A), 280

Chelina Bagger (A), 248

Børge Bech (A), 239

Tim Jensen (A), 239

Carsten Andersen (A), 203

Mogens Bjerre (A), 176

Ole Ørnbøl (A), 171

Ivan Leth (A), 170

Mehrsad Sadjadi (A), 159

Helmuth Zickert (A), 132

Michael Harritslev (A), 125

Per Møller, Hjørring (C), 2138

Mette Jensen, Hirtshals (C), 296

Kim Bach, Løkken (C), 164

Jørgen Bing, Tårs (F), 498

Per Hyldig (O), 711

Michael Engbjerg (O), 450

Sven Bertelsen, Vrå (T), 674

Dan Andersen, Hirtshals (T), 576

Henrik Jørgensen, Hjørring (V), 1227

Søren Smalbro, Bjergby (V), 544

Claus Mørkbak Højrup, Hjørring (V), 542

Svenning Christensen, Lønstrup (V), 486

Lone Olsen, Tårs (V), 378

Jørgen Christensen, Horne (V), 373

Bjarne Mølgaard, Hjørring (V), 352

Louise Bilde Hvelplund, Lønstrup (Ø), 307