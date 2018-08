Sådan gør du boligen til lukket land for rotter

SKADEDYR: Kirsten Dyhr-Jensen, som er biolog og arbejder med rottebekæmpelse i Aalborg Kommune, fortæller, at antallet af rotter er steget markant siden 2011.

I Aalborg Kommune har de dog ikke oplevet en kæmpe stigning fra sidste år. Men det kan stadig nå at komme.

- Vi ser typisk, at det boomer omkring september i forbindelse med høst, og når vejret bliver dårligere, så rotterne trækker indenfor, fortæller hun.

Inden da er det vigtigt at have lukket alle potentielle porte for listige rottepoter.

Taget er det første punkt på afkrydsningslisten. For er de først kommet herop, har de gode muligheder for at komme ind i boligen, fortæller Tue Patursson, som er byggeteknisk ekspert hos Bolius.

- Man kan få rottespærrer i nedløbsrørene. Man indsætter et stykke, som er bredere, for så kan de ikke stemme ryggen mod røret og klatre opad. Det er simpelt og effektivt. Det kan man godt selv indsætte, fortæller Tue Patursson.

- Man bruger et lignende princip i kloakrørene, men der skal man have en autoriseret vvs’er til at installere det, tilføjer han.

Udluftningsrør fra toiletter og kloakker kan også være en vej for rotterne op til taget. Der råder Tue Patursson til at sætte net på toppen af udluftningsrøret.

Hvis man har stort buskads eller træer tæt ved eller op ad huset, skal man være opmærksom på, at det også kan være en rotterute op på taget.

- De kan hoppe temmelig langt. Og hvis de kan nå hen til tagrenden, så er de inde. De skal kun bruge et hul på to centimeter. Det er der mange muligheder for ved taget - særligt ved ældre huse, siger Tue Patursson.

Det næste punkt er alle de naturlige veje ind i boligen - altså døre og vinduer både i bolig og kælder.

- Det er jo svært at lukke alt, når det er så varmt. Men man skal vide, at selv om det er fristende at lade alt stå åbent om natten, så er rotterne natdyr, og så giver man dem en åbning ind, siger han og tilføjer:

- Det er bedre at lade vinduer stå åbne end døre, men det er ikke en garanteret løsning, fordi de kan hoppe og kravle.

Gå også boligen efter, der hvor der er kontakt til kloakken.

- Sørg for at gøre vandlåse under håndvaske rene hver eller hver anden måned. Så der ikke sidder snask og madrester dernede, for det er lig med mad for rotter, siger Tue Patursson.

Han råder også til, at man ved ældre huse overvejer at få fastmonteret gulvristene. For hvis man selv kan vippe risten op, så kan rotten også.

Lovpligtigt at anmelde rotter - Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, så er det lovpligtigt at anmelde det til kommunen.

- Det kan anmeldes digitalt eller over telefon.

- Efter anmeldelsen får man besøg af den kommunale rottebekæmpelse. Det er gratis, men man skal dog betale for reparation af sin egen del af kloakken.

- Det skal anmeldes, fordi rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme.

