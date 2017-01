ØKONOMI: En dårlig kreditvurdering i banken kan forhindre almindelige danskere i at låne penge til deres drømmehus eller påvirke, hvilken rente banken tilbyder på et lån.

Men det kan lade sig gøre at forbedre sin kreditvurdering i banken, fortæller Brian Stjernholm, der er direktør hos Uvildige.dk, som giver uafhængig finansiel rådgivning til både private og virksomheder.

Når banken bestemmer en kundes kreditvurdering, er det primært tre nøgletal, som kommer under lup.

Det første er rådighedsbeløbet, som er det beløb, der er tilbage efter faste udgifter som husleje, forsikringer og licens er betalt.

- Rådighedsbeløbet er et af de vigtigste tal, fordi det vurderer, hvor mange penge kunden har til at betale et lån tilbage til banken, siger Brian Stjernholm.

Banken ser også på kundens formue eller mangel på samme.

- Formuen er dine værdier fratrukket din gæld. Der skal tallet helst være positivt. I nogle tilfælde er det okay, hvis der er en lille negativ formue, men man skal passe på med at opbygge en kæmpe forbrugsgæld i sine unge år, fordi ydelsen vil tælle negativt på rådighedsbeløbet, og fordi der ved forbrugsgæld ofte ikke ligger aktiver bagved, siger han.

Rådiver: Få forbrugslånene af vejen

Endelig ser banken også på kundens såkaldte gældsfaktor. Tallet dækker over den samlede gæld divideret med den samlede indtægt.

Hvis kunden ejer sin bolig, må gældsfaktoren ligge mellem 3,0 og 3,5, uden at det får alarmklokkerne til at ringe. Hvis kunden ikke ejer sin bolig, bør tallet som udgangspunkt ligge mellem 0,5 og 1,0, fortæller Brian Stjernholm.

Hvis man som kunde har fået en kreditvurdering, der ikke står til topkarakter, er der ingen grund til at give fortabt.

Det fortæller Anders Valdemar Juhl, der er uvildig økonomisk rådgiver og indehaver af Uvildig Råd. Der er nemlig mulighed for at forbedre kreditvurderingen på sigt.

- Mange tager hurtige forbrugslån, men det handler om at få sådan nogle af vejen. Bevis over for banken, at du har styr på din økonomi, og at du har vilje og evne til at overholde dine forpligtelser, siger han.

Fakta Fakta: Sådan forbedrer du din kreditvurdering: - Vis banken, at du engagerer dig i din økonomi. Hav overblik over dine faste udgifter.

- Undgå overtræk. Antallet af dage med overtræk kan have en betydning for din kreditvurdering. Hvis du er nødt til at hæve over, så kontakt banken først.

- Afvikl forbrugsgæld hurtigst muligt.

- Tjek dine forsikringer. Betaler du for en forsikring, som du reelt ikke har brug for mere? Skær udgiften væk og optimer dit rådighedsbeløb.

- Overhold altid dine aftaler med banken.

Kilder: Brian Stjernholm, Anders Valdemar Juhl.

