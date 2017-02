Skær ned på børnenes brug af tablet

- Fortæl barnet, hvad der skal ske i stedet. Det er ikke nok at sige: ”Nu er det slut med iPaden”, der skal også præsenteres et alternativ. Det skal være følelsen af at få noget - ikke at der bliver taget noget fra dem.

- Brug tabletten sammen som en aktivitet, så barnet ikke bliver parkeret alene.

- Arbejd med tidsrammer, eksempelvis 30 minutter på tabletten eller to afsnit af ”Gurli Gris”. Så har barnet noget at forholde sig til.

- Barnet kan godt have brug for at sidde en halv til en hel time med iPaden. Det kan være inden en fritidsaktivitet eller en halv times tablet efter aftensmaden. Det kan være en god idé at tænke det ind i familiens rytme, lige som man gør det med aftensmaden.

Kilde: Psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard og Nordicparenting.dk