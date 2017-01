SUNDHED: Det er januar. Julefesterne er forbi, og maven buler hos mange ud over buksekanten og efterlader et ønske om at tabe sig.

Men nytårsforsættet om at træne mere og spise sundere ender for nogle med, at der ryger endnu flere kilo på badevægten.

- Hvis man sætter 120 procent ind på en helt streng kur, så holder det cirka tre uger. Det er den tid, vi kan køre på ren viljestyrke og selvdisciplin, og så ramler det hele bagefter. Så trøstespiser man, og efter et par dage er man tilbage i samme rytme som før, siger Anne Seidelin, der er kostvejleder og sundhedscoach.

Derfor er det bedste råd at lade være med at gå på kur i januar, siger Per Brændgaard, der er ernæringsekspert. Han mener, at en kur risikerer at være begyndelsen på en ond cirkel med vægtøgning.

- Først tager man på i december, så går man på kur i januar, og så tager man endnu mere på efter kuren, end man tabte, fordi kuren ødelægger forholdet til mad, siger han.

I stedet kan januar være en slags helsemåned, der kommer efter en måned med fede kødretter og for mange aftener på sofaen. Og her er det vigtigt at være realistisk, mener Anne Seidelin.

Vær realistisk

- Mange forbinder januar med, at man skal straffes for vores synd i december. Og ordet "kur" får det til at stritte i de fleste. Man kan køre lidt på viljestyrke, men til sidst bliver modstanden så stor, at folk dropper deres eget projekt, siger hun.

Derfor handler det om at fokusere på, hvad der gik galt sidste gang og hvorfor.

En realistisk strategi, der tager udgangspunkt i sidste års fiasko, har meget bedre chance for at lykkes. Var det en krakilsk udelukkelse af søde sager, alt for hård træning eller en besværlig specialkost, der ødelagde projektet, så undlad at gentage fejlen.

For Per Brændgaard er der et simpelt og effektivt slankeråd: Spis, når du er sulten.

- Gør noget andet, når det ikke er mad, du har brug for. På den måde kan du tabe dig i januar ved at spise din helt almindelige mad, siger han.

Mærk efter, om det er tørst, kedsomhed eller reel sult, der fører til, at køleskabet bliver åbnet. Det er nemt at tage fejl af kroppens signaler, særligt efter en måned, hvor måltiderne og godterne er blevet sat på bordet hurtigere, end sulten har kunnet nå at melde sig hos den enkelte.

Anne Seidelin anbefaler at lægge blidt ud med noget motion, der ikke virker som en straf. Det kan være yoga, pilates eller lange gåture.

- Måske skal du bare tabe dig et halvt kilo om ugen. Det er det tempo, hvor kroppen ikke opdager, at du taber dig, så du føler ikke mere sult, siger hun.

/ritzau/FOKUS