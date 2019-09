Sådan holder du skimmelsvamp fra døren

SUNDHED:Når vejret skifter til køligere temperaturer, lyder startskuddet samtidig til højsæsonen for skimmelsvamp i de danske hjem.

Skimmelsvamp findes i luften alle vegne, men vokser og ophober sig i fugtige miljøer, som ofte opstår, når forskellen på temperaturen indenfor og udenfor bliver større.

- Oftest kan det undgås, hvis man tænker over sin adfærd i boligen, siger Carsten Johansen, der er faglig leder i afdelingen Bygninger og Miljø på Teknologisk Institut.

Skimmelsvamp har gode vækstkår, når den relative luftfugtighed overstiger 75 procent.

Typisk vil luftfugtigheden i en bolig ligge mellem 40 og 55 procent, men den kan påvirkes af mange forskellige ting - såsom madlavning, brusebad eller blot flere mennesker i samme værelse.

- Soveværelset er et af de mest udsatte rum, fordi man opholder sig der i lang tid og afgiver store mængder fugt, mens man sover, siger Carsten Johansen.

Luft ud

Du kan heldigvis gøre en række ganske simple ting for at undgå skimmelsvamp i dit hjem. Og det mest effektive råd har du helt sikkert hørt hundrede gange før: luft ud med gennemtræk mindst tre gange om dagen.

- Især om vinteren, siger Ulf Thrane, der er seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut.

Den relative luftfugtighed i boligen falder nemlig, når den varme og fugtige indeluft udskiftes med kold luft udefra, der varmes op i rummet, forklarer han.

Vil du holde skimmelsvampen fra døren, skal du også sørge for at tørre alt det vand væk, du genererer i dit hjem i løbet af dagen - især i husets vådrum.

- Man skal ikke være fuldstændig hysterisk, men hvis man kan bruge et par minutter på at tørre gulve og vægge af efter et bad, er det rigtig godt givet ud, siger Ulf Thrane.

Begynder hurtigt at vokse

Undlad at tørre tøj indendørs, og er det din eneste mulighed, så husk effektiv udluftning undervejs.

- Der er rigtig meget vand i en balje med vasketøj, og når det kommer ud i luften, sætter det sig gerne på kolde vægge og i vindueskarme, siger Ulf Thrane og tilføjer:

- Nogle af de sorte skimmelsvampe skal blot have gode vækstforhold i en time til halvanden, så begynder de at vokse.

I det spæde stadie vil skimmelsvamp typisk vise sig som små sorte prikker på størrelse med peberkorn. På sigt kan det blive både loddent og vokse til store plamager.

Finder du lidt skimmelsvamp, skal du ikke gå i panik. Det kan oftest fjernes med almindelig rengøring. Griber det om sig, kan det være, du skal udskifte de materialer, svampen vokser på.

- Men det er ikke nok at fjerne det. Man skal også skabe sig en forståelse for, hvorfor det overhovedet er kommet - og få elimineret årsagen, siger Carsten Johansen.

For skimmelsvamp kan også skyldes fugt i boligens konstruktion. Det kan for eksempel opstå i forbindelse med forkert isolering eller indbyggede våde materialer. I så fald vil du typisk få brug for hjælp fra fagfolk.

Mennesker påvirkes forskelligt, men for nogle kan skimmelsvamp have store sundhedsmæssige konsekvenser. Symptomerne tæller alt fra irriterede øjne og hovedpine til hoste og åndedrætsbesvær.

Ventiler svampen væk * Hvis du har fået nye vinduer i et gammelt hus, skal du være opmærksom på, at det kan øge behovet for udluftning. * Den naturlige ventilation, der var i huset med de gamle slidte vinduer, som huset oprindeligt blev bygget op omkring, stoppes nemlig typisk med de nye energivenlige vinduer. * Efterisolerer du tag eller vægge, så sørg også for, at der fortsat er indtænkt god ventilation. Ellers skaber det også gode vilkår for skimmelsvamp - i rum, du ikke kan lufte ud i. VIS MERE

/ritzau fokus/