Sådan holder du varmeprisen nede i kulden

HELE LANDET: Når det fryser mellem fem og ti grader, og alle tæpper og uldne sokker er taget i brug, så er det fristende at skrue op for varmen. Det kan dog også være en dyr fornøjelse, når man siden bliver præsenteret for varmeregningen.

Heldigvis er der hjælp at hente, for følger man nogle ganske simple regler, kan man både få varme i huset og holde udgifterne nede, skriver Boliga.

- Hvis man har radiatorer, sidder de ofte under vinduerne og sender varm luft op foran, så man holder kulden ude. Varmen stiger op, følger loftet og falder ned, når den taber varme. Kender man denne cirkulation, er det lettere at forstå, hvordan man undgår at bremse varmen og derved holder energiforbruget nede, siger Birger Tannebæk Christiansen, teknisk konsulent hos Tekniq Installationsbranchen, der er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation inden for el- og vvs-branchen til Boliga.

Her er de fem typiske fejl, varmeforbrugere begår - og som påvirker varmeforbruget.

1) Radiatoren er skjult. Det stopper varmeflowet, og radiatorens termostat slår fra i den tro, at rummet er tilpas varmt.

2) Radiatoren er gemt bag gardinet. Varmen holdes bagved, og termostaten tror, rummet er varmt.

3) Gulvvarmen justeres hyppigt. Gulvvarmen, som oftest er støbt ned i beton, er længe om at ændre temperatur.

4) Kun én radiator er tændt i rummet. Med flere radiatorer, kan opgaven med at varme rummet op, klares med et lavere energiforbrug.

5) Der bliver ikke luftet ud. Selv om det er frostvejr, skal der stadig luftes ud, så man får god cirkulation i luften.