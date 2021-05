Sådan holdt de pinse i Himmerland: Masser af bilister med narko og sprut i blodet

HIMMERLAND:En pinse i spritten og narkoens tegn. Det er overskriften på den politirapport, der efter pinse nu er skrevet færdig i Himmerland. Det er nemlig vrimlet med påvirkede bilister, og politirapporten fortæller om en stribe forhold med både alkohol og stoffer involveret i alle de tre himmerlandske kommuner.

I Rebild kommunen blev en 26-årig mand fra Løgstør stoppet i sin bil i Jyllandsgade i Haverslev. Han var påvirket af narko, og kan dermed ser frem til et retsligt efterspil for narkokørsel.

Herefter var den gal på Ålevej i Ranum, hvor en 30-årig mand - også fra Løgstør - blev stoppet i sin bil. Han var påvirket af både narko og alkohol. På Gatten Møllevej i Vilsted fik politiet fat i en 28-årig mand fra Farsø, der var påvirket af canabis.

På Kystvejen i Øster Hurup var den også gal. Her var det en kun 20-årig kvinde fra Randers, som påvirket af alkohol, kørte rundt i bil - og blev stoppet af politiet.

Senere var den gal på Østerled i Arden, hvor en 24-årig mand fra Nørager blev stoppet i sin fordi - og han var tydeligvis påvirket af narko. Ikke nok med det - han havde også en passager med - en 25-årig mand fra Løgstør - som er blevet sigtet for at have 5,3 gram hash og 0,38 gram kokain på sig.

Et sidste forhold i pinsen drejer sig om en 30-årig lokal mand fra Hadsundsund-området, der også narkopåvirket blev stoppet i sin bil. Det skete på Bankpladsen i Hadsund.