Giv din hund en sansebombe inden nytårsbraget

KÆLEDYR: En hund, der sidder under et bord og ryster, eller en hund, der farer rundt og gør højt. Hunde reagerer meget forskelligt på de mange lysglimt og raketbrag, der kommer nytårsaften.

Derfor er det som hundeejer vigtigt, at man husker hundens behov nytårsaften, siger dyrlæge Heidrun Møller fra Vorup Dyrehospital i Randers.

- Man skal tænke sig om som hundeejer, og har man et dyr, så må det være førsteprioritet, når man bestemmer, hvad man skal lave. Man må aldrig gå hjemmefra, hvis man har et dyr, der er angst, siger Heidrun Møller.

- Det er især lydene, men også lyset og overraskelsen, som sammenlagt gør, at det bare er en rigtig hård tid for mange hunde, siger hun.

Derfor skal man starte allerede om morgenen den 31. december med at planlægge en lang og spændende gåtur for sin hund.

- Selve dagen skal gerne forløbe på den måde, at man mentalt trætter sin hund. Man skal ud og gå et sted, hvor hunden ikke har været før, den skal ud og lugte noget nyt, det trætter den, og så er den velstimuleret, anbefaler Heidrun Møller.

Jens Jokumsen, der er chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse, peger på, at man også skal have opmærksomhed på, at hunden ikke stikker af i vild panik.

- Man skal sikre sig, at hunden ikke kan slippe væk, så man ikke mister den. For der er nogle hunde, der er så skræmte og angste, at de bare løber for livet. Så hold den i snor, og luk den ikke bare ud i nogle venners have, siger Jens Jokumsen.

FAKTA Hjælp hunden nytårsaften - Skærm af for lysglimt ved at trække gardinerne for.

- Sæt baggrundsmusik på, det tager lidt af forskrækkelsen for de høje lyde.

- Gør din hund træt i løbet af dagen med en god, lang gåtur et ukendt sted.

- Pas på, at hunden ikke løber væk.

- Lav lydtræning med hunden.

Kilder: Heidrun Møller, Jens Jokumsen.

Når man er inde i huset, og de mange brag og lysglimt begynder at tage til, så skal man rulle gardinerne for, anbefaler Heidrun Møller.

- Det handler også om, at camouflere det der foregår, så man trækker gardinerne for og sætter lidt baggrundsmusik på, siger hun og fortsætter:

- Og så må man acceptere, at hunden ligger under sofabordet, hvis det er dér, den føler sig mest tryg, siger dyrlægen.

Jens Jokumsen fra Dyrenes Beskyttelse slår også på tromme for, at man rent fysisk flytter sig væk fra byen, hvor der oftest er mest larm.

- Man bør overveje at holde nytårsaften et sted, hvor der ikke er så meget fyrværkeri. Man kunne overveje at leje et sommerhus eller besøge venner på landet, anbefaler han.

Og har man en angst og bange hund, så skal man tage det alvorligt, for det kan udvikle sig i en dårlig retning.

- Det kan blive til angst for tordenvejr eller angst for skybrud og hård regn, så det kan udvikle sig til noget andet, advarer han.

Dyrlægen fortæller, at der ikke er noget galt med, at en hund bliver bange og farer op. Men det er et problem for den, hvis den ikke kan falde ned igen og få lidt ro. Så skal man overveje at købe noget medicin.

- Der findes en række produkter i håndkøb, som kan tage toppen af frygten. Men der er også hunde, som er så bange, at de har brug for receptpligtig medicin, siger Heidrun Møller.

Dagen efter nytårsaften skal man desuden være opmærksom på, at man ikke bare sender hunden alene ud i haven på en luftetur, for der kan være faldet ting ned, som er skarpe. Dem skal man altså ud og fjerne.

En sidste anbefaling er at lave decideret lydtræning med sin hund, så den lærer ikke at blive bange for høje og pludselige lyde. Det er noget, der tager lang tid at lære, så går man i gang nu, kan man nå at være klar til nytårsaften næste år.

/ritzau fokus/