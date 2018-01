Gode madvarer hjælper din tarm

København. De er ikke til at komme udenom, når man taler sundhed. Tarmene. Igen og igen tyder nye forskningsresultater på, at man ved at tænke mere i tarmsundhed kan hjælpe hele kroppen bedre på vej.



Det læser lektor ved professionshøjskolen Metropols sundhedsfaglige fakultet Benjamin Gilbert-Jespersen igen og igen.

- Der kan nok være noget om snakken med probiotika og sundhed. Man kan se forskel på sundheden hos børn, der fødes naturligt og kommer i berøring med morens tarmflora og børn, der fødes ved kejsersnit, og derfor ikke kommer i berøring med tarmbakterier, forklarer han.

Men forskningen er endnu meget ny, og det vil være klogest at give det tid, før man møder op hos lægen i håbet om at få en stikpille med tarmflora, der kan løse ens egne fordøjelsesproblemer, understreger han.

- Der er mange ting, som tyder på, at det kan gøre en forskel på alt fra humøret, til hvordan vores mad påvirker kroppen, men forskningen er fortsat meget ny, så foreløbig skal man altså ikke tro på alle nye resultater - de skal efterprøves, understreger Benjamin Gilbert-Jespersen.

Men det er ikke sådan, at man ikke selv kan gøre noget for at hjælpe tarmene. Det mener Stine Junge Albrechtsen, der er klinisk diætist og forfatter til "Spis tarmen sund".

- Start, hvor det er nemt. Spis mere grønt. Gerne det grove, men alle grøntsager indeholder fibre, som er tarmbakteriernes mad. Så når du spiser mere grønt, så sender du mad ned til de tarmbakterier, du allerede har, som de så kan leve af, forklarer hun.

Grøntsagernes fibre er nemlig ikke opløselige i fordøjelsen, og de ryger derfor ikke ud i blodsukkeret. De får lov til at passere ned i tarmen, og de bakterier, der lever her, har brug for næring - nøjagtig som resten af kroppen - for at trives.

Men det betyder ikke, at tarmene kun lever af grøntsager. Kulhydrater kan også sende næring videre, men her handler det om at vælge de grove versioner.

- Sunde tarme handler ikke om, at du skal vælge pasta og ris fra. Men ved at vælge brune ris og fuldkornspasta, groft rugbrød med masser af kerner og havregryn i stedet for de mere "hvide" kulhydrater, så får tarmene også mad, forklarer Stine Junge Albrechtsen.



Fakta: Disse fødevarer lever tarmbakterierne af

- Alle grøntsager, men især de grove slags som kål i alle afskygninger og broccoli, som har et højt fiberindhold.

- Grove kulhydrater, som brune ris, fuldkornsbrød og fuldkornspasta, har mindre tilgængeligt kulhydrat end de "hvide" typer. Det vil sige, at en del af dem ikke kan optages i blodsukkeret, men får lov at passere ned til tarmbakterierne, som kan bruge det.

- Syrnede mælkeprodukter som A38, skyr, ymer og kefir indeholder alle bakteriekulturer, som er til gavn for tarmen.

Kilde: Stine Junge Albrechtsen.

/ritzau fokus/