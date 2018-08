Sådan kan du tjene penge på aktier

PRIVATØKONOMI: At smide stængerne op og lade pengene yngle lyder nok som en uopnåelig drøm for de fleste. Men der er faktisk håb for, at sparekronerne kan give mere end en flad indlånsrente i banken.

Hvis man er klar til at investere og ikke gør sig forhåbninger om at være et pengegeni, der kan slå markedet, så er de passive investeringer i brede indeks eller investeringsforeninger et godt bud.

Her køber og ejer man nemlig ikke en enkeltaktie. Man ejer en andel af en lang række aktier.

- Det er en fin løsning til ganske almindelige små investorer - og sådan set også større. Der er en god spredning på dem, siger Morten Bruun Pedersen, som er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Og med spredning mener han, at man kan man opnå den luksus, som ellers er forbeholdt de store spillere: Nemlig at man kan sprede investeringen på tværs af virksomheder, brancher og landegrænser.

Det beskytter en mod at lægge alle sparekronerne i én kurv, som kan risikere at miste værdi.

Det kaldes passiv investering, fordi man ikke hele tiden køber og sælger aktier. Man lægger sine penge i en investeringsforening, der har en stor portefølje, eller i en indeksfond, som følger markedsudviklingen.

Det kan være en pulje af aktierne i det danske C25-indeks, som består af de mest omsatte børsnoterede danske aktier.

Gør dit hjemmearbejde Før du kaster dig ud i aktier, kan du søge viden eksempelvis på siden Morningstar og Forbrugerrådet Tænks investeringsguide.

Dansk Aktionærforening har statistik over, hvordan forskellige indeksfonde tidligere har klaret sig.

Man kan sagtens spørge sin bank til råds, men vær kritisk, da banken ofte har sine egne investeringsforeninger.

Undersøg, hvad forskellige indeksfonde fokuserer på - og hold skarpt øje med omkostningerne.

Kilder: Morten Bruun Pedersen, Leonhardt Pihl

Det gælder altså ikke om at finde morgendagens vinderaktie. Det handler overordnet set om at følge markedet. Og det er slet ikke så skidt endda.

- Så handler det ikke om at være mere snu end andre. Markedet afspejler jo dybest set erhvervsudviklingen og det afkast, der er i virksomhederne. Så hvis man er bredt spredt, så får man den gevinst, der genereres i samfundet, forklarer Morten Bruun Pedersen.

Og i det historiske perspektiv er markedet altid gået opad - selv om det i perioder går op og ned.

Leonhardt Pihl, der er formand for Dansk Aktionærforening, kalder indeksfonde et godt førstevalg, hvis man vil kaste sig ud på aktiemarkedet.

Men der er også et væld af indeksfonde at vælge imellem, så her skal man overveje, hvilket fokus man gerne vil have. Det kan være en branche, sektor eller geografi.

- Hvis du over en længere periode vil have en eksponering mod aktiemarkederne, så vil en indeksfond med et verdensomspændende fokus være en udmærket løsning. Så er man relativt spredt og er ikke afhængig af enkelte sektorer eller enkeltøkonomier, siger Leonhardt Pihl om de indledende øvelser og tilføjer:

- Derefter vil jeg kigge på omkostninger og fokusere på dem, der gør det billigst. For på den lange bane vejer det tungt.

/ritzau/