Tilvænning er vejen til sejr over køresyge

Lange køreture på bagsædet kan være hyggeligt, men for nogen er det også den sikre vej til køresyge.

Heldigvis skal man ikke lade sig kue og tillade kvalmen at ødelægge køreturen. Der er nemlig flere teknikker, du kan bruge for at komme køresygen til livs.

Det fortæller Therese Ovesen, der er overlæge, professor, dr.med. på Aarhus Universitet.

Vi bliver køresyge, fordi balanceorganet i kroppen tror, at vi sidder stille, mens synet fortæller, at du bevæger dig. Derfor er den mest effektive løsning, at du lukker øjnene under køreturen.

Vil du dog gerne være social på køreturen, er der en anden effektiv løsning, fortæller Therese Ovesen.

- Det bedste, du kan gøre, er at sidde på forsædet, så du kan fokusere langt frem på vejen. Så får det ikke det bevægelsesindtryk på synet, som kan lave problemer for balanceorganet, siger hun.

Er din faste plads dog på bagsædet, skal du ikke fortvivle. Køresyge er nemlig mulig at komme af med, hvis man vænner kroppen til det.

Det er oftest børn, der får køresyge, og her kan man som forældre bruge nogle bestemte øvelser.

- Ved børn er der den psykologiske faktor. Når de først har prøvet at blive køresyge, sidder de bare og venter på, at det kommer igen. Så almindelig psykologisk distraktion ved hjælp af en sang eller en quiz kan være en god idé, siger hun.

Det værste, du til gengæld kan gøre, er at lade dit barn sidde med sin telefon eller tablet under køreturen.

Chaufføren har også et stort ansvar for, at passagererne på bagsædet ikke får det dårligt.

- Det er ikke godt, hvis man sidder i en kø, hvor man accelererer og bremser hele tiden, eller hvis man kører hurtigt rundt i et sving. Det er de værste bevægelser i forbindelse med at få køresyge, siger Therese Ovesen.

Hun råder derfor folk til at holde sig til landevejene, hvor man kan køre i et mere rolig tempo.

Rent benzinøkonomisk kan det også betale sig at holde sig fra de køramte motorveje.

Ifølge Søren Holten Jacobsen, der er chefinstruktør hos FDM, er der nemlig penge at spare, hvis man kører i et fast tempo uden for mange stop.

- Det at holde stille koster rigtig meget brændstof, og så virker det meget mere behageligt for passagererne i bilen, hvis man ikke har de pludselige opbremsninger, siger han.

I det hele taget råder Therese Ovesen til, at man ikke lader sig stresse, hvis enten du eller dine børn lider af køresyge.

- Det er godt at holde nogle stop undervejs, så man får en anden bevægelse i kroppen. Så må turen hellere tage lidt længere, siger Therese Ovesen.

Fakta: Lægens gode råd til at undgå køresyge

- Spis ikke for meget inden køreturen - gerne noget hvidt brød eller kiks.

- Hold dig fra stærkt lugtende eller smagende mad under selve turen. Alle input på dine sanser skal gerne skrues helt ned.

- Hold dig fra at bruge tablet eller telefon, mens du kører. Syng i stedet for en sang, eller lav en quiz.

- Undlad at bruge køresygemedicin som antihistamin eller scopolamin. Væn dig i stedet for til køresyge ved hjælp af træning.

- Er køresygen meget slem, kan du lukke øjnene under turen.

Kilde: Therese Ovesen.

/ritzau/FOKUS