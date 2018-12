Sådan kan juletræet genbruges efter jul

. Når juletræet er blevet vist og spist, så ender det som regel livet i en affaldssæk.

Men med lidt kreativitet kan træet faktisk stadig glæde og gavne, længe efter ”Last Christmas” er klinget af for i år.

Louise Møller er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet, og hun foreslår at udnytte træets grangrene i haven.

- Grangrenene er rigtig gode at bruge som beskyttelse for nogle af havens mere sarte planter - eksempelvis roser og hortensia. De beskytter planten godt, fordi de isolerer, fortæller Louise Møller.

Det er særligt vigtigt at beskytte de sarte planter i perioder med barfrost. Det vil sige forholdsvis hård frost uden snedække.

- Selv om man tænker, at sneen er kold, så isolerer den faktisk. Så det er ikke nær så skadeligt for planterne, hvis der ligger en god dyne sne, siger Louise Møller og tilføjer:

- Til gengæld kan det være hårdt for planterne, hvis der er frost og ingen sne.

Hun foreslår også at lægge lidt visne blade ind under grangrene i bedene.

- Det kan redde mange planter fra vinterskader, siger haverådgiveren.

En anden måde at udnytte gran i haven er i surbundsbedet. Man kan ikke smide almindelig kompost i et surbundsbed, da kompost er basisk og dermed vil modarbejde pH-værdien i surbundsbedet.

Men man kan bruge gran til surbundsplanter som eksempelvis rododendron.

- Hvis man bruger grannåle, fyrrenåle, thuja og taks, så får man faktisk en kompost ud af det, som er sur, lyder rådet fra haveekspert Jesper Corfitzen fra Bolius.

Når grenene er klippet af juletræet, har man en lang nøgen stamme tilbage. Men den kan faktisk også bruges. Det fortæller Claus Jerram Christensen, som er direktør i brancheorganisationen Danske Juletræer.

- Skelettet fra juletræet kan bruges til at hænge fuglekugler på, foreslår Claus Jerram Christensen.

- Hvis det er et stort træ, så er der faktisk også lidt brænde i stammen, hvis man saver den op, tilføjer han.

Naturstyrelsen har også nogle forslag til, hvordan juletræet kan udnyttes til det sidste.

- Brug træet i haven, hvor fuglene vil elske at sidde i det, for det skjuler dem og giver dem læ. Bor du i nærheden af Zoologisk Have i København eller Odense, kan du også give dit brugte træ til havens dyr, lyder det på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hos Naturstyrelsen foreslår de også at skære stammen i små stykker, som kan gemmes og bruges til at lave nisser til næste års jul. Pynt de små træstykker med øjne, og mal ansigt og hue på, lyder rådet.

/ritzau fokus/