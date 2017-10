Sådan kan renoveringer øge værdien på din bolig

DANMARK: Det er ofte en dyr affære at udskifte vinduerne eller lægge nyt tag på parcelhuset, men i bedste fald kan forbedringerne være med til at fastholde eller øge værdien på din bolig.

Vil du sikre din boligs værdi på lang sigt, er det en god idé at prioritere istandsættelser og vedligeholdelse af netop tag og vinduer, mener Curt Liliegreen, der er direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

- Vinduer har stor betydning for energimærket, som yngre købere især lægger vægt på, men vinduer er også med til at sikre boligen mod problemer med råd, siger han.

Beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at forbedringer på boligen, som øger energimærket til én klasse højere, typisk øger boligens værdi med 800 kroner per kvadratmeter.

Bor du i et hus fra 1960’erne eller 1970’erne, kan det ofte betale sig at isolere loftet, udskifte vinduerne, lave hulmursisolering eller montere pladebatts på husets facade for at isolere bedre, siger Torben Strøm, der er formand for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Men det er en dårlig idé at energirenovere, hvis du har planer om at sælge inden for få år.

- Så vil du på ingen måde blive honoreret i salgsprisen, i forhold til hvad det koster at lave energiforbedringen, siger Torben Strøm.

Han mener, at en generel og regelmæssig udvendig og indvendig vedligeholdelse af huset, er det bedste, man kan gøre for at sikre værdien på huset.

Han fraråder at udskifte køkkenet for at få huset til at se mere attraktivt ud, hvis det gamle køkken i øvrigt fungerer.

- Tænk, hvis man bruger 150.000 kroner på det, og køberen så gerne vil have et andet køkken alligevel, siger han.

Bor du i et område, hvor priserne generelt er høje, så er der større sandsynlighed for at få investeringerne hjem igen, mens det langt fra er sikkert i landdistrikterne.

Det gælder for eksempel Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, Odsherred, Kalundborg og Norddjurs Kommune samt de fleste kommuner på Fyn og i Nord- og Vestjylland foruden de største byer Odense og Aalborg, siger Curt Liliegreen.

Til gengæld vil renoveringer med større sandsynlighed tjene sig selv hjem igen i Nordsjælland, København og Københavns omegn, Roskilde, Ringsted, Odense, Kolding, Esbjerg, Aarhus og Aalborg.

Det handler derfor om at målrette forbedringerne til det købersegment og de indkomstgrupper, der efterspørger en bolig i netop dit område.

- Du skal ikke kun tænke på, hvad du selv synes er fedt, men også hvad markedet vil have, siger Curt Liliegreen.