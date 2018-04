Sådan letter du lektielæsningen for dit barn

"Har du lektier for til i morgen?"

Sådan spørger utallige forældre formentlig deres barn, når endnu en dag på skolebænken er overstået.

For mange børn falder svaret sikkert som et langt suk. Det kan nemlig være en kamp at kaste sig over hjemmearbejdet, når iPad og venner frister mere end dansk stil og regnestykker.

Men der er råd at hente, hvis man som fortvivlet forælder gerne vil motivere sit barn til at klare lektielæsningen.

- Det handler om at få skabt nogle gode rammer omkring hjemmearbejdet, så det ikke bliver en sur pligt for barnet, fortæller Mette With Hagensen, som er landsformand for organisationen Skole og Forældre.

- Man kan forsøge at gøre det til en hyggestund og finde et tidspunkt, hvor det ikke lige ramler sammen med, at mor og far stresser over at lave aftensmad.

At gøre plads til hyggestunderne i en hektisk hverdag kan ganske vist være en udfordring, men det vigtigste er at lade være med at skælde sit barn ud, siger Mette With Hagensen.

- Ofte har vi som forældre meget travlt i det tidsrum, hvor barnet skal lave sine lektier. Men det er netop der, man lige skal trække vejret og huske på, at det skal være en god situation for vores børn.

På den anden side af skolebordet sidder folkeskolelærer og cand.pæd. Adam Valeur Hansen, der er forfatter til bogen "Lektier og forældrestøtte". Han mener, at nøglen til den gode lektieoplevelse først og fremmest ligger hos lærerne.

- Hvis du har et barn, som har fået nogle lektier for, der er alt for svære, og som barnet ikke kan klare på egen hånd, så bør forældrene ringe til eksempelvis matematiklæreren eller skrive i kontaktbogen, at mit barn ikke kan dividere, og om læreren vil forklare for barnet, hvordan man gør det.

- Det er lærerens ansvar at være fuldstændig sikker på, at barnet kan lave de lektier, han eller hun bliver bedt om, og at barnet kan se en mening med lektierne, påpeger han.

Til gengæld er det forældrenes opgave at støtte og ikke mindst fastholde ungerne, når de sveder over divisionsstykkerne, og den nemme udvej frister.

- Det, vi kan som forældre, er at støtte barnet i lektielæsningen og være vedholdende, for vi ved godt, at når man skal lære noget nyt, så kan det godt være svært at forstå til at begynde med, siger Mette With Hagensen.

Og så må der gerne vente en belønning, når lektielæsningen er overstået.

- Det er godt, hvis barnet har noget at se frem til. Man kan for eksempel foreslå at se en film sammen, når lektierne er færdige, siger hun.

FAKTA Hjælp dit barn med lektielæsningen Læg hjemmearbejdet på et tidspunkt, hvor der ikke er stress i familien.

Sørg for, at barnet kan sidde i rolige rammer.

Fasthold barnet i lektielæsningen, og giv et hint til opgaverne, hvis der er brug for det.

Fortæl barnet, at der venter en belønning, når hjemmearbejdet er overstået.

Lav ikke lektierne for barnet. Ring i stedet til læreren, hvis opgaverne er for svære, og bed dem om at støtte barnet i skolen. Kilder: Mette With Hagensen, Adam Valeur Hansen.

/ritzau fokus/