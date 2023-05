Sådan påvirker kæmpe motionsevent trafikken

AALBORG:Så er det i dag, at der er Aalborg Halvmarathon og WALKin Nordjylland i Aalborg.

Med sine i alt cirka 6500 deltagere er det en af årets helt store events, og da ruterne for både gående og løbere går gennem Limfjordstunnelen og midtbyen, er der flere ting, du skal være særligt opmærksom på i trafikken. Det skriver arrangøren, DGI Nordjylland:

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at trafikken gennem Limfjordstunnelen er påvirket fra klokken 18.00, hvor trafikken ledes over i det østlige rør. Både Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen er åben hele dagen igennem.

Herudover er der enkelte steder i Aalborg, hvor man skal være ekstra opmærksom på trafik – og det er en generel opfordring at køre i god tid, hvis ikke man har mulighed for at lade bilen stå.

De vigtigste steder at kende til ændringerne er:

Nyhavnsgade mellem Ved Stranden og Rendsburggade (foran Aalborghus Slot) er afspærret for al trafik i tidsrummet 10.00 til 00.00. I p-huset i Friis er der udkørsel fra hele dagen og indkørsel er ikke mulig mellem klokken 18.00 og 19.00 pga. eventstart. I forhold til p-huset ved Musikkens hus, er der spærret for ind- og udkørsel i tidsrummet 18.00 – 19.00.

Kong Christians Allé er afspærret for al trafik i tidsrummet 17.00 til 21.30.

Peder Skrams Gade er spærret i østlig retning fra Ryesgade i tidsrummet 17.00 – 21.30.

Strandvejen mellem Dannebrogsgade og Limfjordsbroen er påvirket. Vi anbefaler man finder alternativ vej i tidsrummet 17.00 – 21.30

Søndre Skovvej og Faunavej er spærret for trafik i tidsrummet 17.30 til 21.30.

Man kan uhindret køre mellem Vestbyen/Hasseris og centrum via Vestre Allé/Stolpedalsvej hele dagen.

På www.aalborghalvmarathon.dk findes et interaktivt kort med alle punkter, der berøres – og i hvilke tidsrum, der er afspærret.

Både Aalborg Halvmarathon og WALKin Nordjylland starter klokken 18.30 fra Slotspladsen.