Sådan slipper du for køen i supermarkedet i fremtiden

KØBENHAVN: Amerikanske Amazon har mandag lanceret sin første kasseløse dagligvarebutik, og lignende tiltag er på vej i Danmark.

Center for Fremtidsforskning vurderer, at kasseløse dagligvarebutikker bliver mere udbredt i fremtiden.

- Kasseløse supermarkeder er en af de former for butikker, vi kommer til at se i fremtiden, men lige som med al anden digital registrering skal vi være villige til at afgive informationer om indkøbsvaner.

- Så det handler om, hvorvidt vi som kunder har tillid til at afgive de informationer, siger Marianne Levinsen, forskningschef hos Center for Fremtidsforskning.

Supermarkedskæden Coop har i flere år haft en prøveperiode i gang, hvor man skanner sine varer med sin mobiltelefon, når man tager dem.

Varerne lægger man så i sin indkøbspose og går hen til en særlig udgang, hvor man betaler med sit kort.

Projektet er dog sat på pause på nuværende tidspunkt, men Jens Juul Nielsen, informationschef i Coop, siger, at han forventer, at Coop vil brede betalingsformen ud i "hundredvis af butikker i det kommende år".

- Det er det, vi kommer til at se i større målestok Danmark, og når teknologien så er til det, kan butikker som Amazon Go også komme på tale her i landet, siger Jens Juul Nielsen.

/ritzau/