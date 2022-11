Sådan sparer du 30 procent på værkstedsregningen

PRIVATØKONOMI:I en tid med stigende priser på alt kan der være sund fornuft i at se på bilens udgifter til service og reparationer.

Men der er mange bilejere, som ikke er klar over, at bilens garanti beholdes, selv om service laves på et såkaldt frit værksted frem for mærkeværkstedet. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for de frie værksteders organisation, Dansk Bilbrancheråd.

De frie værksteder har typisk lavere priser. Som udgangspunkt er der typisk omkring 30 procent at spare i forhold til de autoriserede værksteder.

FDM advarer dog om, at man så selv skal tage et større ansvar. Det ses i en aktuel sag, hvor en Kia-ejer selv måtte betale for en ny motor, fordi han ikke havde tilstrækkelig dokumentation for, at serviceeftersynene ved det frie værksted var overholdt.

- Forbrugeren har bevisbyrden ved at træde ud af det autoriserede regi. Omvendt så sparer man nogle penge. De to ting skal man holde op mod hinanden, siger Tom Westersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM

- Du skal sikre dig, at den faktura, du får fra det frie værksted, også omfatter et afkrydset serviceskema, som matcher det autoriserede, og dokumenterer, at service er udført efter fabrikkens forskrifter, og at materialer og især den olie, som anvendes, er den specifikt rigtige. Ellers bliver man afvist ved garantisager, siger han.

Vær opmærksom

Ifølge Linda Juhl Vestergaard har Hella Service Partner kæden et elektronisk system for dokumentation. Men hun påpeger, at det stadig er bilejerens ansvar.

- Alle vore værksteder har adgang til biltekniske data og mulighed for at registrere i en digital servicebog, men jeg kan ikke garantere, at alle bruger det. Men de stempler som minimum en servicebog og udleverer en faktura for udført service. Vi gør samtidig opmærksom på, at den enkelte bilejer skal sørge for dokumentation for, at deres service er retmæssigt udført, siger Linda Juhl Vestergaard.

Tom Westersø Larsen fra FDM fraråder ikke, at man får udført service af fabriksnye biler, som er omfattet af fabriksgaranti, på frie værksteder. Men han anbefaler alligevel, at man tænker sig om - også når det gælder service i årene umiddelbar efter, hvor man kun kan opnå kulance, hvis bilen er serviceret på et autoriseret mærkeværksted.

- Der er ikke noget i vejen for at få lavet 1. eller 2. års service på et frit værksted. Man skal bare være indstillet på, at hvis der sker fejl på bilen inden garantiens udløb, er det ikke sikkert, at man er dækket helt ind, hvis korrekt service ikke kan dokumenteres, siger han.

Spil på flere heste

Det samme gælder ved kulancen.

- Hvis man ikke har fået monteret modeltilpassede dele, som er helt specifikt lavet til bilen, men kun tilpasset, kan man risikere at komme til at lægge arm om dette. Det skal man være indstillet på, siger Tom Westersø Larsen.

Det gælder især olie, hvor det ikke er nok med specifikationerne for viskositet. Olien skal også være specifikt godkendt af bilfabrikken.

Vær opmærksom på indkaldelser En række bilmærker har løbende indkaldelser eller aktioner, hvor der bliver foretaget ændringer eller skiftet dele. De fleste frie værksteder har mulighed for at tjekke dette. Men der er ingen garanti for, at det sker. Det er f.eks. vigtigt i sagerne om de verserende Stellantis-motorer på en lang række modeller, som risikerer at gå i stykker på grund af smuldrende tandremme. Her foregår indkaldelse og opdatering af kølekredsløbet, hos de autoriserede forhandlere, som man risikerer at gå glip af.

Hos en kæde som Hella Service Partner skal et fælles data-system sikre, at der snor i indkaldelser og aktioner fra bilimportørerne.

- Vi har inhouse folk til dette. I det tilfælde de selv kan lave det, gør de det. Ellers bliver bilen sendt til et mærkeværksted. I nogle tilfælde vil vi kunne lave 80 pct. af et serviceeftersyn, hvor bilen skal køres hen på mærkeværkstedet for de sidste 20 pct. og tilbage igen, hvor den afhentes af kunden. Det er helt normal kutyme, siger Linda Juhl Vestergaard, som er kædechef. VIS MERE

Ved en bestemt alder, betyder det dog ikke så meget, om du bruger det ene eller andet værksted.

- Når en bil er over fem år gammel, er der sjældent mulighed for kulance, siger han. Jo ældre en bil er, jo mere fornuft er der i at få den serviceret og repareret billigst muligt.

Bonusinfo

Hvis du helt vil spare værkstedsregningen væk, i hvert fald den første tid, så kunne du også købe en ny bil. El-biler er stadigt mere populære som nybil. EU har vedtaget en lov om, at alle nye person- og varebiler fra 2035 skal være nulemissionskøretøjer.

I hele Europa udgør el-biler netop nu 12 procent af det samlede nysalg.

I Danmark er hver tredje solgte elbil en VW. Det viser en statistik fra De Danske Bilimportører over årets første 10 måneder.

De tre mest solgte elbiler i årets 10 første måneder er Skoda Enyaq iV, som er fulgt af Tesla Model Y og Audi Q4 e-tron.