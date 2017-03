Signe Steenberger er autoriseret psykolog hos Center for Familieudvikling og har rådgivet mange par, der overvejer at gå hver til sit eller som går gennem en hård periode.

For hende er det vigtigt at adskille den almindelige parkrise med en skilsmisse, der er under opsejling.

- Det skiller, når man tvivler på, om man oprigtigt ønsker at blive gamle sammen, udvikle sig og komme sig over krisen, siger Signe Steenberger.

- Hvis man har det ønske og den vilje til at arbejde med parforholdet, så er det en krise, der skal tages alvorligt, og der bør søges hjælp, men der er stadig håb for parforholdet, fortsætter hun.

Både Signe Steenberger og parterapeut Katrine Axholm kan udpege nogle helt bestemte problemer, som de par, de behandler, ofte har.

Fakta Spørgsmål I kan stille jer selv - Er du i tvivl, om du vil være i det her parforhold? Hvis ja: Hvad går din tvivl ud på?

- Hvor engageret er du i forhold til at bevare det her parforhold?

- Hvor villig er du til selv at gøre en indsats for at udvikle det her parforhold?

- Hvor mange konkrete skridt hen imod en skilsmisse har du allerede taget?

Kilde: Signe Steenberger, autoriseret psykolog hos Center for Familieudvikling

Her er de fem hyppigste tegn på, at skilsmissen ikke er langt væk; og som alle kan forhindres, hvis begge parter virkelig vil hinanden.

1) Følelserne er blegnet

- Man kan være hinandens bedste ven, familien kører og hverdagen går godt. Men man har ikke rigtig den der kærestefølelse mere, påpeger Katrine Axholm som et af de typiske tegn på en skilsmisse under opsejling.

- Hvis man ikke kigger på hinanden og tænker: Mhm, hvor er du dejlig. Skynd dig at tage tøjet af, fortsætter hun.

2) Konflikter om elementære ting

Hvis børneopdragelse, økonomi, mængden af tid udenfor hjemmet, hvor meget man bidrager til familien og hjemmet er nogle af de helt store konfliktstartere, er det måske tid til at sætte sig ned og se hinanden i øjnene.

- Det her er ting, som man er nødt til at være nogenlunde enige om, hvordan man gør. Det er svært, hvis man er uenige om, hvordan familiefabrikken skal drives eller parforholdet skal leves, forklarer Katrine Axholm.

3) Manglende nærhed

Går samtalen mest på det praktiske? Hvem der henter børnene eller køber mælken med hjem fra arbejde?

Katrine Axholm beskriver denne tilstand, som at "dig og mig"-følelsen er forsvundet. Alt går op i hverdagens trivialiteter.

- Nogle parforhold kan sagtens tåle at være langt fra hinanden i noget tid, hvor man så efterfølgende finder hinanden igen. Det er noget andet, hvis man har været langt fra hinanden i noget tid og vågner op med tanken: Hvem er du?

4) Manglende kommunikation

- Det handler simpelthen om at få svesken på disken, slår Katrine Axholm fast.

Både Signe Steenberger og Katrine Axholm peger på manglende kommunikation som en af de bærende grunde til, at par bliver skilt.

5) Den anden får skylden

Katrine Axholm oplever tit, at parrene har nemt ved at give hinanden skylden for deres mistrivsel.

- Man skal blive bevidst om, at der ikke er nogen i den her verden, der står til ansvar for, hvordan jeg har det, siger hun.

Vend i stedet blikket indad og forstå, at ingen anden - end en selv - kan give os det, vi har brug for.

Hvis din partner ikke har tømt opvaskemaskinen eller ikke giver dig et kram, når du har brug for det. Så overvej, om du har sagt det højt eller blot forventer det af din partner.

/ritzau/FOKUS