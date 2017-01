SUNDHED: Det er søndag aften, og dagens aktivitetsniveau har været meget begrænset. Alligevel får mange lyst til at sætte en god film på og finde resterne af fredagsslikket og colaen frem.

Men faktisk er det efter inaktivitet, at sukker er allerværst for kroppen. Blodet løber roligt rundt i kroppen, og musklerne er slet ikke gearet til at optage de store mængder sukker, der er på vej fra tarmen og over i blodet.

Vi reagerer alle forskelligt på kulhydrater, og for nogle betyder det store og langvarige stigninger i blodsukkeret. Det fortæller Anette Sams, der er Ph.d. i kredsløbsfarmakologi.

- Nogle mennesker kan spise alt det sukker, de vil, og det kommer aldrig til at betyde noget for dem, mens andre måske kan spise et halvt stykke rugbrød og få en kæmpestor blodsukkerstigning af det, fortæller Anette Sams.

Det kan du gøre

Flere ting er afgørende for, hvordan kroppen reagerer på kulhydrater. Genetikken kan man ikke ændre på, men to ting kan man selv gøre, forklarer hun:

- Du kan enten regulere, hvor meget og hvor letoptageligt sukker, du indtager, eller du kan via træning forbedre musklernes evne til at optage sukker fra blodet og lagre det, siger Anette Sams.

Når kulhydrater i form af sukker, stivelse og fibre nedbrydes og passerer fra tarmen og over i blodet, er der nemlig stor forskel på, hvor hurtigt musklerne kan lagre dem. Veltrænede muskler får hurtigt sukkeret væk fra blodet og over i deres lager, hvor det hører til.

Inaktive muskler er meget længere om at optage sukker, som derfor kan tilbringe timevis ude i blodbanen, hvor det skaber for højt blodsukker, som over tid kan være medvirkende til at udvikle en lang række sygdomme som diabetes 2, hjerte-kar-sygdomme og demens.

Utrænede skal passe på sukker

Professor Bente Klarlund fra Rigshospitalets Center for Aktiv Sundhed bakker op om træning som en vej til at styre sit blodsukker bedre.

- Med træning kan man gøre sine muskler bedre til at optage sukker, forklarer hun og fortsætter:

- Det er forklaringen på, hvorfor man som veltrænet, faktisk kan spise stort set hvad som helst, mens man, hvis man er utrænet, skal være enormt påpasselig med sukker, siger Bente Klarlund.

Test har vist, at selv få uger med øget aktivitet som gåture eller let motion, der får pulsen op, kan have en gavnlig virkning, hvis man normalt slet ikke rører sig, forklarer Klarlund.

For mange kan det være med til at gavne deres sundhed, hvis de ikke er villige til at skære sukker ud af kosten for at komme prædiabetes eller andre livsstilssygdomme til livs.

Fakta: Værd at vide om sukker:

- Alle kulhydrater nedbrydes i kroppen til sukkermolekylerne: glukose, fruktose eller galaktose.

- Jo mere raffineret sukker er, desto hurtigere trænger det fra tarmen og over i blodbanen, hvor det hæver blodsukkeret, indtil musklerne og leveren har optaget det.

- Kulhydraterne i eksempelvis kål nedbrydes så langsomt i tarmen, at de udnytter langt mere af tarmen end raffineret kulhydrat, og det påvirker ikke blodsukkeret.

- Sukker er det mest oplagte brændstof til musklerne.

Kilde: Anette Sams.

/ritzau/FOKUS