Sådan vil eksperter rejse væltet flydedok

HIRTSHALS: Et hold af bjærgningseksperter er lørdag i gang med den operation, som skal få den væltede flydedok hos Hirtshals Yard på højkant igen.

Og det er et omfattende arbejde, for alene den store og 82 meter lange flydedok vejer op mod 4000 ton. Inde i den står en 70 meter lang norsk trawler, der vejer omkring 1800 ton.

Så det er voldsomme kræfter, der skal til for at få flydedokken i Hirtshals Havn rettet op.

- Det tager tid, men vi følger planen for at få den bjærget, fortæller direktør Rasmus Brohus fra Hirtshals Yard til NORDJYSKE Medier lørdag middag.

Planen går ud på at tømme nogle ballasttanke i dokken og fylde andre, så tyngdepunktet flyttes og flydedokken retter sig selv op ved hjælp af tyngdekraften.

Det er ikke nogen nem opgave, og på nuværende tidspunkt ved bjærgningseksperterne ikke, om det lykkes.

Hvis fremgangsmåden mislykkes, er næste skridt at få en flydekran til at hjælpe til.

Den uheldsramte flydedok har vakt opsigt på Hirtshals Havn. Foto: Bente Poder

Den norske trawler inde i flydedokken var tæt på at være færdigrepareret, men har formentlig fået en del skrammer, da flydedokken pludselig krængede kraftigt fredag morgen omkring kl. 05.30.

- Det er klart, at skibet har fået nogle skader, men vi har endnu ikke overblik over dem, siger Rasmus Brohus.

Det er alt for farligt at sende folk ind for at inspicere flydedokken på nuværende tidspunkt.

Hvornår bjærgningsoperationen er slut, vides endnu ikke.

- Det kan være afsluttet i weekenden eller vare en uge, lyder vurderingen fra direktør Rasmus Brohus lørdag middag.

Herunder et kig ind i flydedokken - før den krængede fredag morgen