Sabbi forstærker offensiven i Hobro

FODBOLD: Et skadesplaget Hobro-mandskab kan efterhånden se lyset for enden af tunnelen.

Landsholdspausen har givet god tid til flere af klubbens spillere til at komme oven på, og således er både Emmanuel Sabbi og Rasmus Minor med i startopstillingen til fredagens kamp på udebane mod Esbjerg fB.

Her har Hobro chancen for at følge op på den gode præstation inden landsholdspausen, hvor holdet vandt med 3-2 i hjemmekampen over Esbjerg på mål af de to angribere Quincy Antipas og Julian Kristoffersen, der forståeligt nok har fået genvalg til fredagens kamp.

Hobro stiller således op i Esbjerg:

(4-4-2): Jesper Rask - Jesper Bøge, Frans Dhia Putros, Rasmus Minor, Mathias Haarup - Martin Mikkelsen, Vito Hammershøj-Mistrati, Jonas Brix-Damborg, Emmanuel Sabbi - Julian Kristoffersen, Quincy Antipas.

