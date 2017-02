SÆBY: Du har måske hørt dem i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Eller eventuelt har du frekventeret Sæby Jazz festival, og så er du også stødt ind i dem. Og hvis alt gik op i en højere enhed, ville du også have kunnet møde dem på deres turné i USA for nogle år siden.

Musikerne i Sæby Big Band kommer vidt omkring, og deres musikalske spændvidde har bragt dem store oplevelser.

For frederikshavneren Hans Clausen, der i dag fungerer som formand for Sæby Big Band, har tiden med bandet været uforglemmelig. Han har været med i en årrække, og nogle erindringsværdige øjeblikke stikker ud.

- Det er jo meget specielt - og kun for de få - at spille med store navne som Bobo Moreno, Cecilie Norby, Sinne Eeg, Jette Torp.

- Og specielt vil jeg aldrig glemme, da vi i big bandet fik muligheden for at spille med den verdensberømte sanger Etta Cameron. Hun var en personlighed. Alle 424 sæder i Det Musiske Hus i Frederikshavn var besatte til koncerten med hende, og hun kom med en begejstring og en karisma, der var helt unik. Ud over at hun i øvrigt var inspirerende på alle måder, så bjergtog hun bandet med sit humør, sin ydmyghed og sin store anerkendelse af dem, hun skulle optræde med. Der var ingen stjernenykker hos hende.

Relationer flere steder

Sæby Big Band har base i Sæby, men bandet har faktisk en hel masse relationer til flere byer i Nordjylland. Kulturalliancen mellem Frederikshavn og Hjørring støtter eksempelvis talentudviklingen i bandet, og mange af koncerterne spilles i netop de to byer. Støtten er Hans Clausen i øvrigt meget glad for. Den sikrer, at bandet kan fortsætte med at udvikle talenter.

- Vi har en stor talentudvikling i Sæby Big Band. Det har vi i samarbejde med musikskolen i Sæby, men altså også med kommunerne i Frederikshavn og Hjørring. Talentarbejdet er kendetegnet ved en ret fast struktur.

- Fjorten dage efter en elev har fået et instrument, kommer eleven med på et sammenspilshold. Siden er man sammen med noget vi kalder aspirinerne, herefter aspirantorkestret, så Sæby Gardens Harmoniorkester og endelig Sæby Big Band, fortæller Hans Clausen.

En strøm af talenter

- Og igennem årene har en strøm af talenter hevet sine første erfaringer til sig i bandet. Nogle af dem er siden gået videre med musikken og har fået både universitets- og konservatorieuddannelser. Og indimellem har vi folk, der udmærker sig ekstraordinært.

- Som for eksempel vores tidligere trompetist, Jakob Sørensen, der netop er blevet kåret til årets nye jazz-navn i Danmark.

- Det skete i studie 2 i DR-byen. Jacob har i øvrigt komponeret egen musik og udgivet plader.

- Og jeg vil da også lige nævne vores tidligere pianist Rasmus Sørensen, der har ansøgt om at komme ind på den højt respekterede Manhattan School of Music.

- Som det fremgår, så er Sæby Big Band i den grad going strong, og man har ikke i sinde at ligge på den lade side. Kalenderen er fyldt med nye projekter, og formand Hans Clausen vil godt løfte sløret for nogle af de kommende.

Sinatras repertoire

- Inden så længe skal vi spille til to privatfester udelukkende med repertoiret fra Frank Sinatras karriere, og i mellemtiden arbejder vi desuden på et påskeprojekt. Det ser vi meget frem til.

- Senere er der et større korprojekt, og så begynder vi naturligvis at koncentrere os om Sæby Jazz Festival, der som altid finder sted i pinsen, slutter Hans Clausen.