Sæby Spektrum et stort skridt nærmere virkeligheden

SÆBY: Sæby Spektrum, den ambitiøse til- og ombygning af Sæby Fritidscenter, kom onsdag et stort skridt videre, da kommunens økonomiudvalg nikkede ja til en principbeslutning om anlægsfinansieringen af det 26,9 mio. kr. dyre projekt.

- Jeg er ekstremt glad for, at et samlet økonomiudvalg støtter os. Det betyder, at vi kan gå videre, dels med en tiltrængt energirenovering dels med projekteringsfasen, siger Lars Høst, der er formand for Sæby Fritidscenter.

Han forventer, at der kan holdes licitation over Sæby Spektrum i starten af 2019, og går alt som planlagt vil det første spadestik kunne tages i første kvartal 2019.

Sæby Spektrum skal afhjælpe det stigende pres for mere kapacitet og ønsket om flere træningstimer i Sæbyområdet.

Formanden er glad

Frederikshavn Kommunes bidrag er lån til energirenovering i den gamle hal med kommunegaranti på 6,4 mio. kr. samt et lån over tre år på 6,5 mio. kr. Sidstnævnte tages fra en pulje til effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg. Kommunens bidrag sker under forudsætning af, at de øvrige forhold holder sig inden for den økonomiske ramme på 26,9 mio. kr.

Ifølge Lars Høst er folkene bag Sæby Spektrum i dialog med forskellige fonde.

- Desuden har vi selv nogle penge, vi kan skyde i projektet, ligesom vi har tilsagn om finansiering fra vores pengeinstitutter, og med kommunens tilsagn er det alt andet lige nemmere at komme videre, siger Lars Høst.

Han er overbevist om, at Sæby Spektrum vil blive et stort aktiv, der vil kunne tiltrække nye, yngre familier til Sæby.

Ud over Sæby Spektrum er der planer om Vandsportens Hus på Sæby Havn og et Multihus i Frederikshavn, projekter, der alle løber op i store millioninvesteringer.

- Forbilledligt benarbejde

Borgmester Birgit Hansen (S) roser processen i Sæby Spektrum - og også i Projekt Østervrå i Bevægelse.

- Det er lokale kræfter, der afsøger mulighederne og laver en business case - og så til sidst kommer og spørger om kommunen vil og hvordan kommunen kan være med. Det er måden at gøre det på, siger borgmester Birgit Hansen.

Rotunden i Sæby Spektrum forbinder den eksisterende hal og et nyt springcenter. Rotunden bygges i tre etager.