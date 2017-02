HJØRRING: Hjørring-virksomheden Targit, der laver software til brug for virksomheder, er torsdag blevet solgt til kapitalfonden Gro Capital, som pensionsselskabet Danica står bag.

Prisen for virksomheden er et "trecifret millionbeløb", som de hidtidige ejere nu kan dele mellem sig, idet Gro Capital overtager samtlige aktier.

Den nu tidligere hovedaktionær er Targits stifter Morten Sandlykke, der havde en aktiepost på 25 procent. Derudover var der fire større aktionærer og omkring 70 mindre aktionærer - nuværende og tidligere medarbejdere.

I forbindelse med handelen fratræder Morten Sandlykke stillingen som administrerende direktør, som overtages af Ulrik Pedersen, der har ledet Targits afdeling i Tampa i Florida siden 2014. Både Ulrik Pedersen og økonomidirektør Jesper Berntson bliver medejere i den nye konstruktion.

Ulrik Pedersen vil fortsat have base i USA og forventer at tilbringe omkring hver fjerde uge i Hjørring.

- Vi har en stærk organisation med erfarne medarbejdere i Hjørring, så det skal nok komme til at fungere, siger den nye direktør.

Omsætning på 100 mio. kr.

Targits speciale er software, der sætter virksomheder bedre i stand til at udnytte deres data, såkaldt business intelligence. Kerneproduktet hedder Targit Decision Suite, som benyttes af et stort antal firmaer i især Europa og USA.

Regnskabet for 2016 er endnu ikke færdigt, men forventes ifølge Ulrik Pedersen at vise en omsætning på små 100 mio. kroner og et resultat før skat på knap 15 mio. kr.

Targit har 67 medarbejdere, hvoraf de 44 arbejder på hovedkontoret i Hjørring.

Megagodt produkt

Gro Capital blev stiftet i 2014 med en pengetank på én milliard kroner. Fonden investerer i ledende modne teknologivirksomheder med potentiale til vækst.

- Targit står med et megagodt kerneprodukt, som kunderne er rigtig glade for. Så for os handler det om at styrke distributionen og få endnu flere kunder, siger Lars Dybkjær, managing partner i Gro Capital.

Købet af Targit er ikke den første investering, Gro Capital har foretaget i Nordjylland. For to år siden købte kapitalfonden Trackunit i Pandrup, der laver software til flådestyring.

- Trackunit har været en god investering. Der er mange virksomheder i Aalborg-området, som kunne interessante for os, så Targit bliver næppe vores sidste investering i Nordjylland, siger Lars Dybkjær.

Targits stifter Morten Sandlykke, der altså nu kan trække sig tilbage med 25 procent af et ikke nærmere bestemt "trecifret millionbeløb" på bankkontoen, forlader nu sit livsværk fuldstændigt.

- Det har ligget mig meget på sinde at sælge virksomheden til en investor, der vil kunne sikre Targits fortsatte vækst og udvikling. Derfor er det også optimalt, at det bliver en fra vores egne rækker, der overtager chefposten efter mig, siger Morten Sandlykke, der om sine planer fremover siger:

- Jeg håber at kunne gøre brug af mine kompetencer og min erfaring i andre lovende it- og teknologivirksomheder.