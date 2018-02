Særlig anklager vender interessen mod Trumps svigersøn

Den særlige anklager Robert Mueller, der blandt andet undersøger Trump-lejrens forbindelse til Rusland, har vendt sin interesse mod præsident Donald Trumps seniorrådgiver og svigersøn, Jared Kushner.

Det skriver CNN.

Og det er en række helt nye internationale forbindelser, som den tidligere FBI-chef Mueller skal have kastet sig over.

Ifølge CNN undersøger Mueller og holdet omkring den omfattende undersøgelse møder, som Kushner har holdt med blandt andre kinesere.

Kushner, der er gift med Donald Trumps datter Ivanka, holdt angiveligt møder med potentielle investorer - heriblandt repræsentanter fra Kina - i tiden mellem Donald Trumps valgsejr og indsættelsen som præsident.

Et møde med topfigurer fra kinesiske Anbang Insurance, der ejer hotellet Waldorf Astoria i New York, fandt sted, blot en uge efter at Donald Trump vandt præsidentvalget 8. november. Det oplyser The New York Times.

Kushner skal have forsøgt at få dem til at investere i kontorbygningen 666 Fifth Avenue, der har firmaet Kushner Companies i ejerkredsen.

Derudover er det sparsomt med detaljer fra møderne. Det vides således ikke, om Kushner eksempelvis har tilbudt noget særligt til gengæld for eventuelle investeringer, oplyser CNN.

Det ligger heller ikke klart, hvad Muellers interesse i møderne bunder i.

CNN oplyser, at Muellers efterforskere endnu ikke har kontaktet Kushner Companies eller anmodet om interviews med dets administration.

Jared Kushner spillede en vigtig rolle i kontakten med udenlandske regeringer i perioden mellem Trumps valgsejr og indsættelse.

Han har tidligere indikeret, at han i den periode talte med over 50 kontakter fra mere end 15 lande.

/ritzau/