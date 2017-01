VENDSYSSEL: Nordjyllands Politi har foretaget endnu en anholdelse i en doping-sag, der tog sit udspring med anholdelse og fængsling af en 34-årig mand fra Pandrup 21. december.

Torsdag blev endnu en mand således anholdt i sagen. Det drejer sig om en 33-årig mand fra Vendsyssel, der fredag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Af hensyn til efterforskningen regner politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi, med, at forhøret kommer til at foregå for lukkede døre.

Der er tale om en sag med doping-kriminalitet af særlig grov karakter, og loven åbner op for fængselsstraffe helt op til seks år.

Alvoren understregs af, at der er beslaglagt omkring 110.000 doping-enheder i sagen.