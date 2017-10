Sæsonen for rimglatte veje står for døren

HELE LANDET: November er lige om hjørnet og dermed også typisk koldere og vådere vejr. Derfor skal morgenpendlere til at indstille sig på glatte veje om morgenen.

Tirsdag morgen er der enkelte steder på Sjælland og Bornholm risiko for rimglatte veje, oplyser DMI.

- Der ligger mange skyer over landet, men der har været klart i den nordlige del af Jylland og også på Sjælland og Bornholm. Det gør, at temperaturen har været nede at kysse de nul grader flere steder, siger DMI’s vagthavende Anja Bodholdt.

- Derfor er der også en risiko for rimglatte veje, primært på Sjælland og Bornholm, siger hun.

Den kommende uge bliver dog mild og med al sandsynlighed fri for glatte veje, da en varmfront er på vej ind over landet, forklarer Anja Bodholdt.

Men når vi kommer længere ind i november, kan vi forvente sporadisk nattefrost, står der i DMI’s sæsonprognose.

Som trafikant betyder det, at man skal være særligt opmærksom på udsatte steder, forklarer DMI’s vagthavende.

- Under broer og ved dæmninger kan temperaturen ofte være lidt koldere, siger Anja Bodholdt.

Efterårets første nattefrost kom 9. oktober, da man i Isenvad ved Ikast i Midtjylland målte minus 0,6 grader, skriver TV2.

Dette års november måned ser ud til at blive lidt lunere og tørrere end normalt, og det samme billede tegner sig for december, står der i DMI’s tremånedersprognose.

Og den kommende uge behøver trafikanterne altså ikke frygte for glatte veje.

- Det ser ikke ud som om, at det bliver noget, der kommer på programmet, siger Anja Bodholdt.

/ritzau/