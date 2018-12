Sæt børnene i gang: Overvægt kan øge risikoen for astma

København. Op mod hvert tiende nye tilfælde af astma blandt børn og unge kunne formentlig undgås, hvis der blev sat en stopper for overvægt blandt de 2-17-årige.

Sådan lyder det fra forskerne bag et nyt amerikansk studie, som er publiceret i det anerkendte tidsskrift Pediatrics.

Studiet, der er det hidtil største af sin slags, har set på sundhedsdata fra mere end 507.000 børn fordelt over hele USA.

- At forhindre overvægt blandt børn bør være en prioritet, for det forbedrer barnets livskvalitet og hjælper med at reducere risikoen for børneastma, konstaterer Terri Finkel, der arbejder på Nemours Children's Hospital i Orlando og er en af de tre forskere bag undersøgelsen.

Risikoen er større

Det er ledende overlæge Arne Høst enig i. Han arbejder på H.C. Andersen Børnehospital under Odense Universitetshospital og er en af Danmarks fremmeste eksperter, når det kommer til astma og allergi hos børn.

Han påpeger dog, at studiet ikke kan give et stensikkert bevis for linjen fra overvægt til astma.

- Men det tyder på, at risikoen for at udvikle astma er større hos dem, der er overvægtige, og det ligger fint i tråd med øvrige studier, der er på området, som også viser en sammenhæng, siger han.

I princippet kan det dog også være den anden vej, altså at personer med astma har en større tendens til at blive overvægtige, fordi de ikke rører sig lige så meget, påpeger han.

- Det er et spørgsmål om hønen eller ægget. Men sammenhængen er der, siger han og tilføjer:

- Vi har set en tendens med flere overvægtige danskere - også blandt børn. Så det er et vigtigt indsatsområde.

Børn og astma - Astma er en kronisk sygdom. Man kan have perioder uden symptomer, men de fleste får løbende tilbagefald. - Cirka hvert tredje barn under tre år oplever mindst ét tilfælde af astmatisk bronkitis. Af dem får cirka hver tredje senere stillet diagnosen astma. - Mellem syv og ti procent af skolebørn i Danmark har astma. 80 procent debuterer før femårsalderen. - 70 procent af dem har også allergi, som kan udløse eller forværre symptomerne på astma. - Mellem 250.000 og 300.000 voksne danskere har diagnosen astma. Kilde: Astma-Allergi Danmark. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Hver femte 9-13-årig er overvægtig

I Danmark er 10-12 procent af børn i førskolealderen ifølge sundhed.dk overvægtige - og det tal stiger, i takt med at de bliver ældre. Således er 18 procent af de 9-13-årige overvægtige.

Og det er vigtigt at tage fat om problemet tidligt, hvis man vil undgå, at ens barn bliver overvægtigt og kommer i risikozonen for astma og andre fedmerelaterede sygdomme, siger Arne Høst.

- Få barnet involveret i sociale netværk, hvor man leger og motionerer allerede fra en tidlig alder, opfordrer han.

Det kan være familiegymnastik, hvor mor og far er med, eller det kan være en anden form for leg eller motion. Det vigtigste er, at barnet får rørt sig.

- Det er vigtigt at få dem engageret tidligt - og holde dem i gang. Især i denne computer-tidsalder, hvor mange børn sidder stille foran skærmen og spiller Fortnite og Fifa, siger Arne Høst.

Mellem syv og ti procent af danske skolebørn har astma ifølge tal fra den landsdækkende forening Astma-Allergi Danmark.

/ritzau fokus/