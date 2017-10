Sag mod Ulrich Vestergaard er udsat

AALBORG: Det blev ved et retsmøde tirsdag besluttet, at retssagen mod Ulrich Vestergaard, der er tiltalt for at have været i besiddelse af euforiserende stoffer, skal udsættes.

Det oplyser anklager Mikkel Vestergaard.

Det skyldes, at nogle af de stoffer, der blev fundet i Ulrich Vestergaards lejlighed ved en ransagning i september sidste år - og igen to måneder senere - skal undersøges nærmere, forklarer Mikkel Holdensgaard.

Ved ransagningerne sidste år blev der blandt andet fundet hash og hasholie.

Ifølge anklager Mikkel Holdensgaard er sagen berammet til 20. december.

Han oplyser desuden, at forsvareren ved dagens retsmøde påstod frifindelse af Ulrich Vestergaard.

Ulrich Vestergaard tabte i september en sag mod boligforeningen Alabu, der vil have Ulrich Vestergaard ud af hans lejlighed på grund af salg af cannabisolie. Det skal ske 1. november i år.