WIEN: Aalborg Håndbolds norske stjerne Sander Sagosen viste onsdag aften i sejren mod BSV, hvor vigtig han er for holdet, og torsdag blev han hædret for sine præstationer for Norge i Januar.

Det europæiske håndboldforbund (EHF) har nemlig kåret nordmanden som månedens mandlige spiller i januar, efter han var en af de toneangivende spillere, da Norge sikrede sig et historisk VM-sølv.

- At blive månedens spiller i Europa er en stor ære for mig, siger Sander Sagosen, der også kom på VM’s All Star-hold som venstre back.

- Det er gået rigtig godt den seneste måned - både for Norge og for mig selv, og jeg ser denne pris som et resultat af landsholdets fremgang og store arbejde de seneste år.

Sander Sagosen fik rødt kort i Aalborg Håndbolds semifinale ved Final4 i weekenden, hvor holdet fik store klø af Skjern, og han var tydeligvis frustreret ovenpå en omgang sygdom efter hjemkomsten fra VM i Frankrig.

- Det tog mig en uges tid at komme over det, men nu er jeg frisk og klar til mange kampe, siger han.