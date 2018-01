Salatblandinger trækkes tilbage efter fund af listeria

FØDEVARER: Der er fundet listeria i forskellige varianter af salater.

Det er virksomheden Flensted Snitgrønt, der har fundet bakterien ved en egenkontrol. Den tilbagekalder derfor en række produkter.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Det drejer sig om en række salatblandinger:

Easy Taste spidskål med broccoli 275 gram, Easy Taske Kålsalat med sprøde rødder 300 gram og Easy Taste Spæd kålsalat 320 gram.

I Coops butikker hedder salatblandingerne Coop Broccolisalat med et strejf af chili 250 gram, Coop Grønkålssalat med Quinoa og et tvist af råsyltet rødløg 250 gram samt Coop spidskålssalat med mormordressing 345 gram.

Alle produkter har sidste anvendelsesdato 30. januar 2018.

Salaterne er blevet solgt i Rema 1000-butikker samt i Coops butikker - Coop.dk, Kvickly, Superbrugsen, Dagli’Brugsen, Irma, Brugsen og Fakta.

Hvis man har købt varen, anbefales det, at man leverer produktet tilbage til butikken eller smider det ud.

Hvis man har spist salaterne, skal man holde øje med symptomer som feber, hovedpine, influenzalignende symptomer og i sjældne tilfælde problemer med mavetarmen.

En listeria-infektion er en fødevarebåren sygdom. Den skyldes en infektion med bakterien listeria monocytogenes. Listeria smitter ikke fra person til person og findes i hele verden.

Hvis man har et svækket immunsystem, er der risiko for at blive alvorligt syg med listeriose, hvor dødeligheden er cirka 25 procent.

Hvis man har fået en listeria-infektion, skal den behandles med antibiotika.

I 2014 blev der fundet store mængder listeria-bakterier hos en virksomhed, der solgte rullepølser.

Dengang resulterede det i 17 dødsfald, og 41 mennesker blev smittet.

