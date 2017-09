Salg af forlag firdobler overskud for boghandel

DANMARK: Arnold Busck, der har 30 bogbutikker landet over - heriblandt flere i Nordjylland - tjente gode penge i det seneste år. Specielt frasalget af forlaget Nyt Nordisk Forlag skæppede i skattekisten.

Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab for Arnold Busck, der løb til og med april i år.

- Resultat har været præget af en række såvel ordinære som ekstraordinære forhold.

- Vi har i flere år arbejdet på at styrke fokus på de bedst indtjenende aktiviteter i selskabet, og som led i denne proces valgte vi at sælge forlagsaktiviteterne i juni 2016, skriver Arnold Busck i regnskabet.

Det viser, at de sidste års kontinuerlige nedgang i omsætningen - de penge, der kommer ind i et selskab - fortsatte.

Omsætningen landede på 346,2 millioner kroner. 20 millioner lavere end året før og næsten en femtedel mindre end for fem år siden.

Til gengæld kunne Arnold Busck glæde sig over, at resultatet blev mere end firdoblet til 17,2 millioner kroner.

Det er godt hjulpet salget af Nyt Nordisk Forlag til Gyldendal sidste sommer. Nyt Nordisk Forlag fokuserede på ting som fagbøger og børnebøger og blev stiftet i 1922.

Ældste boghandlerkæde

Umiddelbart har Arnold Busck fået små 20 millioner kroner for Nyt Nordisk Forlag.

Arnold Busck er Danmarks ældre boghandlerkæde og blev startet af manden af samme navn i 1896. Kæden ledes i dag af Arnold Buscks tipoldebarn Helle Busck Fensvig.

Finanskrisen, hård konkurrence og internettet har skabt en turbulent tid for boghandlen, der samtidig investerede markant i 2008, da man købte B.O. Bøger, kendt som Bog & Idé.

Arnold Busck kørte i flere år med underskud efter krisen, men giver nu altså stabilt et positivt resultat.

Det skrives regnskabet, at arbejdet for at effektivisere yderligere og øge rentabiliteten fortsætter. I indeværende regnskabsår, der slutter med april 2018, venter Arnold Busck igen et overskud.

- Det vil dog fortsat være påvirket af den generelle hårde konkurrence i bogbranchen og branchens strukturændringer, skriver Arnold Busck.

/ritzau/