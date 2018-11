Salgstid for huse stiger i Nordjylland

NORDJYLLAND: Salgstiden for huse i Nordjylland er vokset lidt i Nordjylland de seneste måneder.

Der er dog store forskelle fra kommune til kommune.

I seks af 10 kommuner i landsdelen gik det hurtigere med at få solgt huse, mens det tog længere tid i fire af de kommuner.

Det viser nye tal fra boligsiden.dk.

I Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord og Jammerbugt gik det mere langsomt med at få solgt huse, hvis man ser på tallene for oktober sammenlignet med måneden før.

Hurtigere gik det med hussalget i kommunerne Rebild Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland, Thisted og Morsø i samme periode.

Hvis man sammenligner salgstiden for huse solgt i oktober i år, sammenlignet med samme måned sidste år, tegner sig et lidt andet billede. Så er salgstiden for huset faldet i Nordjylland som helhed. I oktober sidste år tog det i gennemsnit 209 dage af få solgt et hus i Nordjyllands, mens salgstiden var faldet til i snit 190 dage i oktober i år.

Det dækker dog igen over store forskelle fra kommune. Salgstiden faldt i seks af 10 nordjyske kommuner og voksede i de fire andre kommuner, hvis man sammenligner oktober i år sammenlignet med samme måned sidste år.