Salling rooftop er åbnet: Nu kan alle opleve Aalborg fra oven

AALBORG: Bjergtagelsen var umulig at komme uden om, da Salling fredag inviterede indenfor - eller jo faktisk ovenpå til deres nye rooftop.

Den store tagterrasse giver mulighed for et blik ud over alle Aalborgs bydele, og det fik mobiltelefonerne op af lommerne på de mange, der strømmede til allerede fra åbningen klokken 10.00.

- Det er da helt fantastisk det her, lød det med måbende stemmer, mens aalborgenserne genkendte deres by fra oven.

Ikke mindst den blanke glasplade, Skywalken, der giver et direkte kig ned på Algade, var lidt af en magnet.

Se alle billederne fra åbningen af Salling Rooftop her på Aalborg:Nu.dk