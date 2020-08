Sallingsund kom på tavlen: Uafgjort mod lokalrivaler

NYKØBING:Der blev gået til stålet, da lokalrivalerne fra MorsØ FC og Sallingsund FC tirsdag aften i Nykøbing stødte sammen i Serie 2. Men på trods af hårde anstrengelser fra begge mandskaber endte kampen 1-1.

Sallingsund havde inden kampen tabt sæsonens to første opgør, og træner Jeppe Poulsen havde derfor ændret i taktikken forud for aftenens opgør.

- Vi plejer at leve på vores høje presspil, men det havde ikke fungeret i de to første opgør. Så vi stillede os lidt længere tilbage, og det synes jeg lykkedes fint, og vil spillede en rigtig fin første halvleg, siger Jeppe Poulsen.

I løbet af første halvleg var der flere gode muligheder til begge hold, men efter 25 minutter lykkedes det for Sallingsund FC at bringe sig foran. Her fangede de MorsØ FC i et kontraangreb i venstre side, hvor bolden til sidst blev spillet skråt tilbage til Kasper Furbo, der kunne lægge bolden i nettet. Dermed kunne gæsterne gå til pause foran 1-0.

Hos MorsØ FC var spillende træner Mickey Berg skuffet over præstationen, men i løbet af anden halvleg blev spillet bedre.

- Vi spillede ikke en god kamp i dag, men et kvarter inde i anden halvleg fik vi lagt et tungt pres på dem, og bolden hoppede og dansede flere gange på stregen uden at gå ind, siger Mickey Berg.

Og efter 75 kom den forløsende udligning for morsingboerne, da Patrick Bro i højre side lagde en stikning til Frederik Retting, der sparkede bolden i mål til 1-1.

Herefter dominerede MorsØ FC begivenhederne, men spillerne fra Sallingsund fik afværget angrebene, og de to hold måtte hver nøjes med et enkelt point.

- Kampen kunne være tippet begge veje i dag, så jeg er lettet over, at vi trods alt fik et point, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta

Morsø FC

Sallingsund FC

1-1

Fodbold, Serie 2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Kasper Furbo (25) og 1-1 Frederik Rettig (75)