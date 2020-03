10 grunde til at det er blevet sjovere at være kvinde i Nordjylland

NORDJYLLAND:Nordjyske kvinder har en forventet levetid på 83 år i snit, nordjyske mænd 79. Der er så meget, der er uretfærdigt, og her kommer 10 uretfærdigheder mere, som er til kvindernes fordel.

1. Kun ét sted er forskellen større

32 % af de nordjyske kvinder har en videregående uddannelse. Det samme gælder kun 22 % af de nordjyske mænd. Flere kvinder end mænd får en videregående uddannelse, men kun i Region Sjælland er forskellen større end i Nordjylland. (Videregående uddannelser = korte og mellemlange videregående uddannelser og opefter).

2. Rykker vildt på uddannelse

De nordjyske kvinder er gang med et kæmpe ryk på uddannelsesfronten. Blandt de 60-69-årige kvinder i Nordjylland har hver tredje kun grundskole. Blandt mændene er det hver fjerde. Hos de unge ser det helt anderledes ud. Under en femtedel af de 20-29-årige kvinder har kun grundskole. Hos mændene er det stadig hver fjerde.

3. Der går mere ind på lønkontoen

Gennemsnitligt set er Nordjylland bagud på lønninger, og mændene tjener stadig væk mere end kvinderne. Men der er en lille trøst på lønniveauet. I de fleste nordjyske kommuner er kvindernes lønniveau vokset mere end mændenes siden 2010. I Frederikshavn er forskellen til kvindernes fordel størst: Her har mændene i snit fået 3150 kr. mere i løn (9 %), mens kvinderne i snit har fået næsten 4300 kr. (14 %) mere ind på lønkontoen. Kun i Vesthimmerland er mændenes lønniveau steget mere (14 %) end kvindernes (13 %).

4. Kommer ikke så tit galt afsted

Kvinder klarer sig meget bedre i trafikken end mænd. I årene 2010-2018 blev 44 nordjyske mænd og 7 nordjyske kvinder dræbt i trafikken. 255 nordjyske mænd kom alvorligt til skade mod 63 nordjyske kvinder.

5. Holder sig ude af fængsel

Enten er nordjyske kvinder mindre kriminelle - eller også er de bedre til at slippe godt fra det! I hele landet begås langt de fleste straffelovsovertrædelser af mænd, som også optager de fleste pladser i arresthusene. I Region Hovedstaden tegnede kvinder sig for 13 % procent af frihedsstraffene, i regionerne Sjælland, Syddanmark og Midtjylland for 12 %. I Nordjylland tegnede kvinderne sig kun for 11 %.

6. Flere piger kan spille klaver

Nordjyske piger er - formentlig - bedre til at spille klaver (og cello, violin og en række andre instrumenter) end nordjyske drenge. I hvert fald hvis man kan gå ud fra,antallet af elever på de nordjyske musikskoler. I sæsonen 2018/2019 var der 1848 klaver-elever, hvoraf 73 % var piger.

7. Større udbud på kødmarkedet

Singletilværelsen er hip, men skulle man alligevel være på udkig efter en partner af det modsatte køn, er der ingen steder i Danmark, hvor kvinderne har mere at vælge imellem. Der er cirka 298.000 mænd og 292.000 kvinder i Region Nordjylland = 6.000 mænd i overskud. Hos de 20-39-årige er der faktisk næsten 8200 mænd i overskud.

8. Her falder antallet af skilsmisser mest

Færre bliver skilt, og det er forhåbentlig til glæde for begge køn. I Nordjylland er antallet af skilsmisser faldet med 33 % siden 2010, og her kan de andre regioner ikke være med. I resten af landet er faldet på 27-28 % i samme periode.

9. Får stadigvæk børnene

Næsten tre fjerdedele af børnene i Nordjylland bor sammen med begge deres forældre. Men når mor og far vælger at gå hver til sit, er det stadig kvinderne, der får børnene i de fleste tilfælde. 22 % af de nordjyske børn bor hos deres mor (og hendes eventuelle partner), 4 % bor hos deres far (og hans eventuelle partner).

10. Færre dør af kræft og hjertesygdomme

I 2018 døde 1693 nordjyder af kræft: 783 kvinder og 910 mænd. Antallet af kræftdødsfald er faldet med 7 % for de nordjyske kvinder, mens det er steget med 5 % for de nordjyske mænd siden 2002. Den anden store dræber - hjertesygdomme - kostede livet for 400 kvinder og 423 mænd i Nordjylland i 2018. Siden 2002 er antallet af hjertedødsfald omtrent halveret. Hos kvinderne er faldet på 51 % og hos mændene på 46 %.

Kilde: Danmarks Statistik