998 nye corona-tilfælde – andelen af positive er det højeste i ugevis

DANMARK:Der er registreret 998 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er baseret på 54.691 prøvesvar, hvilket er lavere end de seneste mange uger, men det hænger sammen med, at opgørelsen omfatter svar fra mindre end et døgn.

Andelen af positive test i søndagens opgørelse er på 1,82 procent. Det er den højeste andel siden 5. november, men ikke langt fra, hvad der har været i november, hvor tallet har svinget mellem cirka 1,3 og 1,9 procent.

Lørdag blev der registreret 1636 nye smittetilfælde baseret på omkring 100.000 prøver, hvilket er det højeste antal under epidemien, men tallene omfattede prøvesvar fra mere end 24 timer og var derfor kunstigt høje. Søndagens tal er derfor tilsvarende lavere.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få opklaret hos SSI, hvor mange timer henholdsvis lørdagens og søndagens tal er baseret på.

De seneste smittetal peger i retning af, at der et højt, men stabilt smitteniveau i Danmark, vurderer Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital i København.

- Vi er i en status quo, hvor vi har stort set det samme antal smittede hver dag, men tegn på et svagt antal stigende patienter på hospitalerne og på intensiv. Hvis den trend fortsætter, så kommer vi til at få mere travlt på hospitalerne, siger han.

Det nuværende høje antal daglige smittetilfælde skal ses i lyset af, at man tester langt mere omfattende end i foråret. SSI har beregnet, at der ville have været omkring 3000 smittede om dagen, da epidemien toppede i starten af april, hvis man havde kunnet teste 70.000 personer om dagen.

Antallet af indlagte stiger med syv til 256. Indtil videre er sygehusenes kapacitet ikke under voldsomt pres, men flere sygehuse har meldt ud, at de skal til at overveje at aflyse ikke-akutte operationer den kommende tid.

Det er også den situation, som man står i på Bispebjerg Hospital, fortæller Christian Wamberg.

- Vi nærmer os loftet for, hvad vi kan klare, når vi samtidig har en almindelig produktion, og vi overvejer, om vi skal op på et højere beredskabstrin, og det vil betyde, at vi må lukke nogle ting ned og finde plads til flere coronapatienter, siger han.

Over den seneste måned er antallet af coronapatienter på landets sygehuse fordoblet, men det er stadig omtrent det halve i forhold til starten af april.

Der er registreret seks nye dødsfald i søndagens opgørelse. Samlet er 829 personer døde med virusset siden starten af marts.

/ritzau/