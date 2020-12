Åbner testcenter i Brovst efter stigende smittetryk

JAMMERBUGT:Stigende smittetryk i Jammerbugt Kommune får nu Region Nordjylland til at oprette testmulighed i Brovst fra søndag 27. december. Det skriver Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

I perioden 27. – 31. december bliver det muligt at blive testet uden tidsbestilling i Brovst Idræts- og Kulturcenter, Damengvej 2.

Testtilbuddet er blevet til i samarbejde med Jammerbugt Kommune. Falck bemander med testpersonale.

Åbningstiderne er 27.-30. december kl. 9 til 17 og den 31. december kl. 9 til 14.

Man skal have sit sundhedskort med, og også huske at have mundbind på, når man møder op for at blive testet.