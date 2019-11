Aalborg er højdespringer indenfor bæredygtighed: Næste år kan vi få en endnu højere score

NORDJYLLAND:Den nordjyske hovedstad er rykket ind som den femte mest bæredygtige turistdestination inden for møde-, event- og konference-sektoren.

I hvert fald ifølge det internationale Global Destination Sustainability Index, hvor 50 byer fra hele verden er gået sammen for at sætte fokus på bæredygtighed.

I 2018 kom Aalborg på en 18. plads med 62 point ud af 100, mens man i år har fået 76 point og rykker op som nummer fem.

Top ti på GDS-index 1 Göteborg (89,6) 2 København (88,0) 3 Zurich (84,6) 4 Glasgow (78,5) 5 Aalborg (76,2) 6 Reykjavik (75,8) 7 Malmö (75,6) 8 Sydney (74,9) 9 Uppsala (74,3) 10 Melbourne (74,3)

- Vi er meget stolte af femtepladsen. Fremgangen skyldes ikke mindst, at Visit Aalborg har udarbejdet en politik for bæredygtighed, og at der allerede er taget skridt til implementering af den, siger Lis Rom Andersen, der er projektleder på Center for Grøn Omstilling i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune.

Fælles indsats

Til trods for det store spring til femte pladsen, mener Anja Vangkilde Mathiasen, der er konstitueret direktør i Visit Aalborg, at man kan gøre det endnu bedre.

- Vi har først lige taget hul på arbejdet med at få en fælles bæredygtighedsstrategi og fælles indsatser. Der arbejdes nu videre med at få fælles målsætninger for bæredygtighed i branchen, så vi næste år kan få en endnu højere score på de forskellige parametre, og dermed potentielt rykke endnu højere op på GDS-indexet, siger hun i pressemeddelelsen.

Udover København og Aalborg er også Aarhus med på listen lige udenfor top 10. Blandt de 50 byer på listen, som ikke er i top-10 findes byer som Monaco, Barcelona, Dubai, Stockholm og Koyoto.

GDS-indekset rangerer medlemsdestinationer ved at måle, evaluere og sammenligne bæredygtigheden på fire nøgleområder: Det fysiske miljø, det sociale miljø, leverandørernes præstationer og destinationsledelsen.