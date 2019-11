AAU vil ikke opfordre studerende til at rejse hjem

AALBORG:De mange måneders uro og kampe mellem politi og demonstranter i Hongkong har fået Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til at opfordre universitetets 36 studerende i Hongkong til at rejse hjem til Danmark. Det bekræftede universitetets rektor, Anders Overgaard Bjarklev, overfor DR.

Også på Aalborg Universitet (AAU) følger de udviklingen tæt, da universitetet lige nu har fem studerende i Hong Kong. Foreløbig er der dog ingen planer om at vejlede dem til at tage hjem, oplyser AAU.

I stedet opfordrer universitetet de studerende til at følge udenrigsministeriets rejsevejledning og vejledninger fra de britiske myndigheder. Skulle de studerende alligevel blive så utrygge, at de vælger at rejse hjem, har AAU givet dem besked om at man fra universitetets side nok skal hjælpe med at finde en løsning, hvis det får betydning for deres studier.